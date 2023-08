“Tenía que hacer dos o tres trabajos”: Pincoya revela en Gran Hermano su vida de sacrificios para pagar sus estudios

20 de Agosto de 2023

"Yo sabía que me tenía que sacar buenas notas, pasar mis ramos, no me podía echar ninguno, porque no tenía para pagar otro semestre”, cerró la creadora del Agú.

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, es una de las participantes más queridas por parte de los seguidores de Gran Hermano, ya que constantemente entrega contenido a través de las pantallas.

Pero además de su alegría, Pincoya se ha ganado el cariño con las revelaciones de su vida en Chiloé, como la pérdida de un hijo, y ahora con los sacrificios que debió realizar para poder concretar su sueño de estudiar y ser técnica en enfermería.

“En el periodo en que yo estaba trabajando para juntar plata, tuve que hacer un montón de hue… Que me pagaban re mal, entonces tenía que hacer dos o tres trabajos. Igual junte plata y después me fui a estudiar”, señaló Pincoya.

La participante de Gran Hermano detalló que “el último trabajo que tuve, estuve en una pesquera. Llegaba hecha mierda de cansada, (empezaba) como a las 11:30 hasta el otro día”.

“Y si la faena terminaba antes, a las cuatro, a las cinco, que no era siempre, tenías que quedarte a esperar el bus afuera, hasta la hora que llegaba la micro, hasta las 7:30. Te cagas de frío”, indicó.

Pincoya sostuvo que dicho trabajo “es sacrificado, te da cistitis, pasas frío, tienes que lidiar con mucha gente. Y me fui a estudiar”.

“Después claro, me gané unas becas, así que igual me alivié un poco. No becas grandes, pero igual me auxiliaba con eso, me ayudaba. Yo sabía que me tenía que sacar buenas notas, pasar mis ramos, no me podía echar ninguno, porque no tenía para pagar otro semestre”, cerró la creadora del Agú.