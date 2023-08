“Si sabe hacer tanto reality”: Pamela Díaz responde a críticas de Oriana Marzoli

28 de Agosto de 2023

La ex chica reality aseguró que las declaraciones de la Fiera sobre su ingreso a Tierra Brava le dieron "vergüenza ajena".

Durante un capítulo del programa de Youtube Sin editar, Pamela Díaz se puso en el escenario de entrar a Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13 y sus dichos desataron reacciones en redes sociales.

“Me imagino que si es que está Oriana o esta otra chica (Manelyk González), tú cachai que la protagonista de ese reality voy a ser yo. Ellas tienen que adaptarse a lo que yo haga”, afirmó la Fiera.

Las críticas de Oriana Marzoli

Los comentarios de la modelo y animadora chilena no pasaron inadvertidos para Oriana Marzoli, quien no se guardó nada y la criticó a través de su programa web. La modelo venezolana comenzó por desmentir los rumores sobre su participación en el programa de Canal 13: “No voy a Chile”, enfatizó.

“Me ha llegado el video de una mujer que, o sea, sé que trabajaba en televisión en Chile… Me habían dicho que ella había hecho realities, pero hace 500 millones de años (…) Pero creo que vuelve a hacer un reality, me lo han mandado hoy”, dijo Oriana Marzoli en un video que luego se viralizó en Tiktok.

Allí la ex chica reality se refirió a los comentarios de Pamela Díaz que la involucraban: “Decía que iba a entrar yo y no sé qué otra gente… Pero que ella iba a ser la protagonista, y que el resto tendría que acatar sus órdenes, o sus deseos, o algo por el estilo… No lo sé. Pero me da una vergüenza ajena terrible. Pobrecita”.

“Cuando uno es protagonista, no lo dice, lo demuestra, sobre todo porque quedas como arrogante (…) Desde aquí te digo, quédate tranquila, porque no voy”, afirmó Marzoli para finalizar.

La respuesta de Pamela Díaz

En una conversación con Publimetro, la Fiera se refirió a los dichos en contra suya.

“Sí, lo vi. Me cagué de la risa, qué entrete, me gusta (…) Me imaginé que ella podría ser un poco más inteligente, si sabe hacer tanto reality”, comentó.

“Yo no le contesto a cualquiera, hace mucho tiempo. Después de la pandemia maduré, elijo con quién pelearme, elijo de qué reírme. Elijo hasta mis borracheras”, aseguró Pamela Díaz.

Finalmente, y negándose a profundizar en los dichos de Oriana Marzoli, la presentadora respondió: “Así que next. Ojalá llegue al reality y que le vaya bien, porque yo tampoco tengo idea si es que entro”.