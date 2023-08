VIDEO – “Van a caer”: “Chico” Olmedo queda al descubierto en nuevo avance Generación 98

28 de Agosto de 2023

Las imágenes revelaron las verdaderas intenciones del empresario con sus ex compañeros del colegio.

Con casi 50 capítulos emitidos de Generación 98, Mega dio a conocer un nuevo avance de lo que veremos en los próximos capítulos, el que está marcado por momentos claves y revelaciones.

Uno de ellos tiene como protagonista a Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas), quien mientras mantiene una íntima conversación telefónica, revela sus verdaderas intenciones en contra de sus ex compañeros de colegio.

Tras haber sido víctima de bullying en su etapa escolar, el empresario buscará vengarse de los responsables, motivo que esconde detrás del proyecto en Punta Virgen.

“Van a caer, los seis. Uno por uno de mis ex compañeros del colegio, van a caer”, reveló Hernán en una conversación telefónica.

Lo que él no esperaba es que sus palabras fueran escuchadas por su esposa, Macarena (Constanza Mackenna), por lo que le pedirá explicaciones a su marido.

Más sobre el avance de Generación 98

El avance de Generación 98 también revela que Gonzalo (Nicolás Oyarzún) se acercará a nada más ni nada menos que a Robin (Gabriel Urzúa) para contarle de sus problemas con Javiera (Paloma Moreno).

“Le dije que no sabía si estaba enamorado de ella… La Martita (Daniela Ramírez), yo no quiero que esté metida en esto… No le contí”, le pide el ingeniero al mejor amigo de su ex compañera.

Haciendo oídos sordos a su petición, se ve que rápidamente Robin llamó a Martita para contarle lo ocurrido. Todo apunta a que se enterará de los problemas matrimoniales de su amor platónico y esto podría dar un giro en la historia.