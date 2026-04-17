DC ratifica rechazo a megarreforma de Kast: “Opta por una lógica de mercado, dejando en segundo plano a las personas”

La mesa de la falange hizo un llamado a La Moneda a acoger las propuestas de la oposición para intentar sacar adelante la propuesta.

La directiva de la Democracia Cristiana (DC) reafirmó su rechazo a la Ley de Reconstrucción Nacional que pretende impulsar el presidente José Antonio Kast, apuntando que trae consigo una reforma tributaria que afecta las arcas fiscales y el gasto social.

La mesa de la falange sostuvo que “el proyecto mezcla ámbitos y acciones diversas, pero que contiene una reforma tributaria que requiere una reflexión mayor puesto que, en los términos expuestos, afecta severamente los ingresos del fisco sin compensaciones claras que permitan no afectar el gasto social, por ejemplo, en salud, educación, vivienda y seguridad social”.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el enfoque, alcance y prioridades que se han dado a conocer, que resultan evidentemente desconectadas de las realidades y esperanzas de hombres y mujeres que aspiran a un Estado que los proteja y promueva oportunidades reales. En este escenario el Partido Demócrata Cristiano no puede más que dar a conocer su rechazo a los términos de este proyecto de ley miscelánea”, dejó en claro la DC.

La DC recordó que, tras el desastre económico que trajo consigo la dictadura, con la vuelta a la democracia “existió un consenso en torno a que debíamos poner en el centro la dignidad de las personas, especialmente los más vulnerables y que toda política pública debía orientarse al bien común, promoviendo la justicia social, equidad y cohesión. Entonces, entendemos que las teorías del chorreo funcionaban sólo en el papel, pero que no aplicaban en el mundo real”.

Es por esto que plantean que el Gobierno de José Antonio Kast “ha optado por una lógica tecnocrática,

economicista y de mercado que reduce las políticas sociales a una operación tributarista y de beneficios impositivos, dejando en segundo plano a las personas, sus familias, comunidades y su dignidad”.

“La Democracia Cristiana aportará en la construcción de los consensos necesarios en esta línea y hace un llamado no sólo a oír, sino a entender y acoger las propuestas que los actores políticos de la oposición están dispuestos a aportar pensando en Chile y su gente”, sentenció la DC.