Francisco Vidal con todo contra La Moneda por fin de contribuciones: “Es demasiado descarado”

El ex vocero de Gobierno apuntó que los grandes beneficiados con esta medida serán las personas de mayores ingresos.

Francisco Vidal lanzó duras críticas a uno de los principales puntos de la Ley de Reconstrucción Nacional propuesta por el presidente José Antonio Kast: la eliminación del pago de contribuciones para los mayores de 65 años.

El ex vocero de Gobierno alertó que esta propuesta tendrá un alto costo para las arcas fiscales, especialmente para los municipios, precisando que los recursos que se llegarían de percibir serían del orden de USD 200 millones.

En Turno, Francisco Vidal precisó que ya gran parte de los adultos mayores de 65 años no pagan contribuciones por su vivienda, por lo que este beneficio solo sería para las personas de mayores ingresos.

“Hay 1,5 millones de personas mayores de 65 años con primera vivienda, pero 1,1 millones ya están exentas porque sus propiedades están bajo el mínimo fiscal. Quedan 400 mil personas, Piñera y Bachelet ayudaron a una parte de esos 400 mil, el pensionado que acredite que tiene un ingreso mensual inferior a $1 millón, está exento y no paga contribuciones”, detalló el otrora presidente del directorio de TVN.

Vidal explicó que “el mayor de 65 años que acredite que tiene un ingreso entre 1 y 2 millones de pesos, paga la mitad ¿Quiénes somos los beneficiados? Los que tenemos más de $2 millones mensuales y que vivimos en una casa fiscalmente tasada en el piso en $225 millones”.

De este modo, los beneficiarios serían “los ministros de Estado mayores de 65 años, subsecretarios, parlamentarios, ejecutivos de empresas estatales, la cúpula completa de la CPC, los gerentes generales de todas las empresas privadas más grandes”.

“Esto tiene un agravante. El gobierno dice que esto le cuesta a los municipios US$ 200 millones; el Fondo Común Municipal es de US$ 1.600; si le restan US$ 200 millones, se le están restando el 13% de los ingresos a los municipios. Claro, el gobierno los compensa, ¿y cómo? Con impuestos generales y la mitad de los impuestos generales es el IVA. ¿Cómo pueden pensar algo así? (…) Es demasiado descarado“, cerró Francisco Vidal.