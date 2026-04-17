Ministro Undurraga niega vínculo entre críticas a Kast y fallido nombramiento de Renato Münster

Münster había asumido el cargo el martes 14 de abril, en reemplazo de Gustavo Baehr, pero menos de 24 horas después comunicó su salida a través de redes sociales

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, abordó la renuncia de Renato Münster al cargo de seremi en la Región Metropolitana, quien declinó asumir apenas un día después de haber sido designado.

La autoridad aseguró que la decisión respondió exclusivamente a razones personales, descartando cualquier vínculo con antiguas declaraciones del ex actor contra el Presidente José Antonio Kast.

Münster había asumido el cargo el martes 14 de abril, en reemplazo de Gustavo Baehr, pero menos de 24 horas después comunicó su salida a través de redes sociales, argumentando “motivos personales y urgentes”. Su renuncia se suma a una serie de designaciones fallidas en las Secretarías Regionales Ministeriales.

“A pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando. Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país”.

En medio de cuestionamientos por publicaciones pasadas en las que criticaba duramente al actual Mandatario, Undurraga fue enfático en negar cualquier relación entre esos antecedentes y la salida del funcionario. “No tiene nada que ver. De hecho, este Gobierno lo estamos conformando mucha gente que en algún minuto tuvimos diferencias con el Presidente Kast”, afirmó.

El ministro agregó que el propio Münster “tuvo un problema, el cual le impidió en esta oportunidad asumir la invitación que le hayamos hecho”, reiterando el agradecimiento hacia su disposición inicial. “Creemos que habría sido un gran aporte al mundo de la cultura y a la Seremi de la Región Metropolitana. Lamentablemente, no pudo ser en esta oportunidad”, señaló.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo continúa en la búsqueda de un reemplazo. “Tenemos que reemplazar a Renato y desde ese punto de vista estamos buscando a la persona más idónea, con más energía que sea capaz de, en la RM, la región más populosa del país, transmitir, llevar y conducir el mundo cultural desde la cercanía”, indicó.