Carlos Maldonado es nombrado como nuevo consejero de BancoEstado

La llegada del militante de Demócratas fue ratificada por la propia entidad financiera.

Carlos Maldonado, militante de Demócratas, fue nombrado por el presidente José Antonio Kast como nuevo consejero del BancoEstado, por el periodo 2026-2030.

En una declaración pública, la entidad financiera precisó que “se informa que, a partir del jueves 16 de abril asume Carlos Maldonado Curti como nuevo Consejero de BancoEstado, designado por el Presidente de la República José Antonio Kast”.

BancoEstado detalló que Maldonado se unirá al consejo, que además integran Mario Farren como presidente, Paulina Yazigi como vicepresidenta, y Edith Signé como representante de los funcionarios del banco.

Carlos Maldonado es abogado de la Universidad de Chile, y entre los 2006 y 2010 fue ministro de Justicia y subsecretario General de Gobierno durante la administración de Michelle Bachelet y coordinador de la Reforma Procesal Penal en el gobierno de Ricardo Lagos.