VIDEO – Nueva denuncia contra Matías Alcayaga, el agresor que fue captado manteniendo relaciones sexuales en plena audiencia por Zoom

El caso vuelve a generar polémica tras una nueva denuncia pública contra el mismo hombre que en 2025 se viralizó por un insólito episodio durante una audiencia judicial por Zoom.

Una compleja trama de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) vuelve a poner en el centro de la atención pública a Matías Alcayaga, un gerente chileno cuyo nombre había sido ampliamente difundido en 2025, tras viralizarse un registro en el que se le veía manteniendo una conducta sexual durante una audiencia judicial por Zoom, en una causa previa por VIF iniciada por su ex pareja, Macarena Fierro.

En aquella oportunidad, el polémico vídeo, correspondiente a una audiencia que habría ocurrido en 2023, mostró al imputado desde un tribunal en línea mientras aparecía en pleno acto sexual frente a el juez, abogados y la propia denunciante. En ese contexto, incluso se escuchó al magistrado decir: “Espero que esto no se suba a ninguna red social, nomás. Ni quede registro de nada”.

La ex pareja del hombre, Macarena, denunció entonces una historia de violencia que, según su testimonio, escaló desde maltrato psicológico hasta agresiones físicas y un presunto intento de femicidio tras la separación. “Se comenzó a transformar en otra persona y empezó la violencia”, relató en su momento.

Nueva denuncia contra Matías Alcayaga, el agresor que fue captado manteniendo relaciones en plena audiencia por Zoom

En abril de 2026, el caso sumó un nuevo capítulo luego de que Ludmila Páez, ciudadana argentina y actual ex pareja del imputado, denunciara públicamente episodios de violencia y amenazas, afirmando temer por su vida y la de su hijo pequeño.

En una entrevista emitida por televisión argentina en el programa de América TV, Ludmila sostuvo que atraviesa una situación de extrema preocupación. “Estoy pasando algo súper fuerte. Mi bebé es muy chiquito y estuvo internado”, afirmó.

Según su relato, la relación habría comenzado de manera virtual y luego presencial, hasta que decidió convivir con Alcayaga en Chile. Allí, asegura, habrían comenzado los episodios de violencia tras quedar embarazada. “Cuando estaba embarazada de ocho meses me ahorcó. Estuve en embarazo de riesgo”, declaró en el programa.

En el mismo espacio televisivo, la propia Macarena, ex pareja del imputado y madre de tres hijos en común, participó de la entrevista, reforzando las denuncias de violencia. Ambas mujeres coincidieron en describir patrones de control, amenazas y agresiones.

Ludmila agregó además que vive con temor constante: “Nosotros tenemos miedo realmente, porque él dice que es capaz de matarnos”, señaló.

Durante la entrevista, se hicieron además graves afirmaciones respecto del historial del imputado, incluyendo referencias a otras supuestas víctimas y hechos anteriores, las cuales no han sido judicialmente confirmadas.

En paralelo, se reiteró que el hombre tiene medidas cautelares vigentes en Chile, entre ellas prohibición de acercamiento a Macarena Fierro por un período de dos años. Sin embargo, según lo expuesto en la entrevista, las denunciantes aseguran que no se sentirían protegidas.

“Yo lo único que quiero es poder irme tranquila con mi hijo a Argentina”, expresó Ludmila al cierre del programa, solicitando ayuda de autoridades consulares y judiciales.



