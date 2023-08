VIDEO – Generación 98: la hilarante llamada de Robin a Martita por la crisis matrimonial de Gonzalo

31 de Agosto de 2023

Tras enterarse de la crisis matrimonial que vive Gonzalo, el enfermero no dudó en llamar a su mejor amiga para contarle todo.

Gonzalo (Nicolás Oyarzún) en el último capítulo de Generación 98, intentó contarle a Martita (Daniela Ramírez) sobre su crisis matrimonial, pero Robin (Gabriel Urzúa) interrumpió el momento para pedirle al amor platónico de su amiga, que lo fuera a dejar a la residencia donde trabaja.

“Estuve toda la noche pensando porque necesito hablar contigo algo importante”, dijo el ingeniero antes que el enfermero impidiera que continuara la conversación.

La confesión de Gonzalo

Una vez en el auto, Gonzalo se sinceró con Robin y le confesó que está pasando por una grave crisis con su esposa.

“Oye, ¿y la Javiera tampoco va a ir a la reunión de la noche?”, dijo el enfermero consultando por una actividad que planificó “Chico” Olmedo para los futuros inversionistas de Punta Virgen.

“No creo, estamos en crisis”, respondió el ex alumno del Saint Williams. “¿Financiera?”, preguntó Robin.

Allí Gonzalo le explicó que “ayer hablé con ella y me fui de la casa” porque “le planteé mis dudas y le dije que me no sabía si estaba enamorado de ella”, confesó provocando el asombro de Robin.

“¡Qué heavy! Y a la Javiera tú le mencionaste algo en relación a la Martita”, le consultó el personaje de Gabriel Urzúa.

“La Martita yo no quiero que esté metida en esto, no tiene nada que ver. De hecho, todavía no sabe y yo quiero hablar con ella”, aseguró Bulnes, pidiéndole al enfermo que no le cuente a su amiga, a lo que él le aseguró que sería “una tumba”.

La llamada de Robin a Martita

Pero fiel a su estilo, en la siguiente escena de Generación 98, Robin no se aguantó las ganas y rápidamente llamó a Martita para contarle detalles de lo que acaba de enterarse de boca de Gonzalo.

“Júrame que todo lo que yo te cuente ahora se te va a olvidar y que cuando te cuenten te vas a hacer monumentalmente la we…“, le dijo, dejándola intrigada. “¿Qué pasó ahora? ¿Por qué tanto misterio?”, insistió Martita.

“El Gonzalo le dijo a la Javiera que está con dudas, que no sabe si sigue enamorado de ella. Martita se pudrió todo, van a terminar”, afirmó Robin causando el impacto de su mejor amiga.