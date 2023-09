Murió Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth e intérprete del soundtrack de Shrek

4 de Septiembre de 2023

El cantante es conocido por interpretar dos de los grandes éxitos musicales de la película de DreamWorks.

Compartir

El vocalista de la banda Smash Mouth, Steve Harwell, falleció durante este lunes a los 56 años, según anunció el medio TMZ.

Su manager, Robert Hayes, confirmó que la muerte del cantante se dio rodeado de su familia y amigos, y de manera “pacífica” en su casa de Boise, en Idaho, Estados Unidos.

En cuanto a su trayectoria, la banda estadounidense de rock alternativo fue reconocida por éxitos como Walkin’ on the Sun. Sin embargo, se hizo famosa por formar parte de la banda sonora de la película Shrek con temas como All Star y I’m a believer.

Causa de su muerte

El deceso también fue confirmado en la página oficial de Smash Mouth, donde los miembros del grupo le dejaron un emotivo mensaje a su compañero.

“Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y que mágicamente diste en el blanco”, expresó la banda despidiendo a Steve Harwell.

Sobre la causa de su muerte, el representante apunta a que “su abuso de bebidas alcohólicas y drogas durante las últimas décadas”, fue lo que le provocó una insuficiencia hepática.

Además, en 2021, el vocalista anunció su retiro de los escenarios debido a sus problemas de salud. Esto, ya que también sufría de una enfermedad llamada encefalopatía de Wernickes, que se caracteriza por limitar la capacidad cerebral y motora.

Smash Mouth con Shrek

En un principio, la banda no quería relacionarse con la película Shrek, ya que no tenían idea del fenómeno cultural en el que se convertiría y el éxito que les traería. Sin embargo, la banda se decidió a ser parte de la producción al ver a Eddie Murphy en el estudio.

Por su parte, el guitarrista, Paul Delisle, confesó estar muy orgulloso de su participación en Shrek, e incluso en su momento bromeó asegurando que Harwell tenía cierto parecido con el ogro.