VIDEO – Generación 98: la reacción del “Chico” Olmedo al enterarse de la separación de Javiera

5 de Septiembre de 2023

El empresario conocerá por boca de su esposa, lo que ocurre con su ex compañera de colegio.

En los últimos episodios de Generación 98, se ha visto cada vez más el distanciamiento entre Javiera (Paloma Moreno) y Gonzalo (Nicolás Oyarzún). Sin embargo, la pareja se encontró luego que el ingeniero se fuera de la casa y tuvieron una sincera conversación.

Mientras que el avance del próximo capítulo, dará cuenta de la reacción que tendrá “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas) tras conocer que la empresaria se está separando.

La conversación entre Gonzalo y Javiera

En la escena, se ve que el ingeniero le dice a su esposa que quiere terminar la conversación que tuvieron, pero ella no está de acuerdo.

“¿Qué más quieres hablar? Si ni siquiera eres capaz de responderme lo básico. No eres capaz de decirme si me quieres o no“, respondió Javiera.

Posteriormente, le confiesa a Gonzalo que le gustaría que la reunión de ex compañeros nunca hubiera pasado. “Yo nunca pensé que nos íbamos a separar“, explicó la mujer mientras lloraba.

MEGA.

“Perdón, pero yo lo que menos he querido en mi vida es hacerte daño”, reconoció Gonzalo.

Finalmente, Bulnes intenta conversar con Javiera para superar el dolor, pero ella se niega. “No quiero conversar más. No quiero hablar, entiéndeme, me estoy muriendo de pena, cómo no te das cuenta, estoy hecha mier… ¿Puedes dejar de pensar en ti por un momento? No seas egoísta“, le pidió su epsosa, entre lágrimas.

“Chico” Olmedo se entera de la separación de Javiera

Luego de la junta entre los inversionistas de Punta Virgen que vimos este lunes en Generación 98, Hernán “Chico” Olmedo, se encuentra conversando con su esposa de lo que ocurrió en la actividad, enterándose de lo que ocurrió con Javiera.

“Igual me dio pena, a pesar de lo mal que me cae la Javiera”, aseguró Maca (Constanza Mackenna).

“¿Por qué?”, le preguntó su pareja sin entender el comentario.

“Con lo maleducada y agresiva que fue el otro día en la casa, igual encuentro triste que se esté separando del Gonzalo”, explicó la mujer dejando desconcertado a “Chico” Olmedo.