“No eran revolucionarios”: Pedro Pascal cuenta la historia de sus padres como refugiados políticos

7 de Junio de 2023

José Pedro Balmaceda Pascal, verdadero nombre de Pedro Pascal, entregó luces de su historia familiar y cómo sus padres escaparon de Chile, para no ser víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

Y es que el actor chileno estuvo invitado al podcast Smartless, donde relató que todos los miembros de su grupo familiar se convirtieron en refugiados políticos y debieron huir de la dictadura.

Pedro Pascal indicó que sus padres eran “estudiantes universitarios y liberales”, dejando en claro que no fueron “revolucionarios en ningún sentido de la imaginación”, aunque un primo hermano de su mamá estaba “muy involucrado en el movimiento de oposición contra el régimen militar“.

Así fue como un día, una persona que recibió un impacto de bala por parte de uniformados fue llevada hasta la casa de su padre, quien estaba haciendo la residencia en un hospital cercano, para que lo atendiera, tras lo cual sus padres decidieron “esconderlo por un tiempo”.

Pascal detalló que en esos momentos tenía cuatro meses, pero que supo que la persona que fue ayudada por su familia fue “detenida y torturada, y dio nombres”.

“Vinieron a buscar a mis padres, entonces mis padres tuvieron que esconderse durante unos seis meses“, confesó Pedro Pascal, agregando que tras escalar el muro de la embajada de Venezuela en Santiago, exigieron asilo político “y funcionó”.

Tras esto, la familia Balmaceda Pascal partieron a Dinamarca y luego a Estados Unidos, donde Pedro y sus hermanos fueron criados en Texas y el sur de California.

El protagonista de The Last Of Us destacó a sus padres durante su presentación en Saturday Night Live eran “muy valientes”.

“Sin ellos, no estaría en este maravilloso país y ciertamente no estaría aquí con ustedes esta noche”, sentenció en aquella oportunidad.