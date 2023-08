Actor de Euphoria que falleció había grabado una película con Pedro Pascal

12 de Agosto de 2023

Se trata de la cinta Freaky Tales

Angus Cloud, el fallecido actor que interpretó a Fezco en Euphoria, grabó un desconocido proyecto junto al chileno Pedro Pascal.

Se trata de la cinta Freaky Tales, escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, cuya trama se centra en cuatro historias interconectadas ambientadas en 1987 en Oakland, CA.

“Cuentan sobre el amor por la música, las películas, las personas, los lugares y los recuerdos más allá de nuestro universo conocible”, consigna la sinopsis.

Junto a Angus Cloud y Pedro Pascal, el elenco también cuenta con nombres como Jack Champion (Avatar: The Way of Water) y Dominique Thorne (Black Panther: Wakanda Forever).

Las grabaciones de la película se extendieron entre el 14 de noviembre de 2022 y finalizó el 12 de enero de 2023, en Oakland. Actualmente está en etapa de post producción y aún no cuenta con una fecha de estreno.

El proyecto junto a Pedro Pascal, se convertirá en una de las películas póstumas de Angus Cloud, quien falleció de forma sorpresiva el pasado 31 de julio.

La muerte de Angus Cloud

Hasta el momento, aún no se ha confirmado la causa de muerte de Angus Cloud, pero la principal hipótesis que se maneja a la fecha es una sobredosis accidental.

En un comunicado, la familia señaló que el actor lidiaba con la muerte de su padre y que “el único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”.

“Esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio“, agregaron.