Las teorías sobre la canción “Everytime” tras revelarse el aborto de Britney Spears

18 de Octubre de 2023

A raíz de sus recientes declaraciones, incluidas en su libro que sale a la venta el 26 de octubre, los fanáticos de la cantante miran con otros ojos el tema que lanzó en 2003.

Compartir

Britney Spears hizo fuertes declaraciones sobre su relación con Justin Timberlake a través de su nuevo libro biográfico llamado The Woman In Me. Allí reveló que mientras eran pareja ella quedó embarazada, pero finalmente abortó ya que el ex integrante de NSYNC no quería ser padre.

“Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, consigna un extracto del libro que sale a la venta en los próximos días.

Asimismo, Spears se refirió a cómo vivió el proceso de abortar. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”, explicó la cantante.

La canción que se relaciona al aborto de Britney

Estas últimas confesiones de Britney Spears han llevado a muchos fans a revisar antiguas canciones para encontrar referencias a esta etapa de su vida. Allí llegaron a Everytime, un tema que es parte del álbum In The Zone, lanzado el año 2003.

En redes sociales varios usuarios especulan que en realidad la artista no le dedicó la canción a Justin Timberlake por el quiebre que vivieron en la época, sino que al hijo que esperaban juntos.

A esto se suma que el videoclip oficial hace varios guiños al tema, ya que se ve a la cantante en un hospital mientras de fondo se ve a una mujer dando a luz.

CAPTURA.

“Fíjate en mí, toma mi mano. ¿Por qué somos extraños cuando nuestro amor es fuerte? ¿Por qué seguir sin mí? Y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña. Supongo que te necesito, bebé“, dice parte de la canción.

“Y cada vez que te veo en mis sueños, veo tu cara. Me está persiguiendo. Supongo que te necesito, bebé. Hago de cuenta que estás aquí. Es la única manera. ¿Qué he hecho? Parece que te mueves con facilidad, y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña”, continúa expresando la cantante en .

“Puede que haya hecho llover. Por favor, perdóname. Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi perdón. Por la noche rezo para que pronto tu rostro se desvanezca”, canta Spears en unas de las frases más comentadas por sus fans.