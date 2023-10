Qué pasó en capítulo clave de Como La Vida Misma que rompió su propio récord de sintonía

19 de Octubre de 2023

La teleserie vespertina de Mega logró su rating más alto desde su estreno.

Compartir

Joselo (Max Salgado) se robó nuevamente la atención, luego que su madre Sole (Sigrid Alegría) lograra caer en cuenta sobre su orientación sexual. Esto, dejó una conversación pendiente entre ambos que se podrá ver durante el capítulo de este jueves.

Este giro en la trama llevó a que Como La Vida Misma superara el récord de rating que tuvo tras el esperado beso con Thiago (Francisco Dañobeitia), que en ese entonces alcanzó 20.3 puntos, a fines de agosto.

Según Kantar Ibope Media, el episodio 112 de la teleserie logró posicionarse en el primer puesto con 20.5 puntos en promedio con un peak de 23.4. Con esto superó a Chilevisión que obtuvo 11.4 de promedio general, lo sigue Canal 13 con 8.4 y en el último lugar está TVN con 3 puntos de sintonía.

La esperada conversación entre Sole y Joselo

El capítulo de este miércoles terminó con una conversación entre Sole y su hermano René (Sebastián Layseca), quien le preguntará directamente si Thiago es la persona por la que Joselo ha estado sufriendo en los últimos días.

La confirmación a su duda la llevará a que en el episodio de este jueves, que ya está disponible en MegaGO, se concrete una esperada conversación entre madre e hijo, donde él le revelará que, efectivamente, se enamoró de un hombre.

“Mamá, hay algo que te tengo que contar. Ay, me está costando. Lo voy a decir, pero no me están saliendo las palabras”, le dirá Joselo a Sole, quien lo ayudará a contar su verdad.

El desenlace de esta emotiva escena se podrá ver a través de Mega la tarde de este jueves y marcará un antes y un después en la vida del estudiante de Cine, lo que podría llevar a que Como La Vida Misma lleve, nuevamente, a alcanzar altas cifras de rating.