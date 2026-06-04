Tesorería inicia embargos de propiedades a deudores del Crédito con Aval del Estado

Tesorería detalló que esta medida ya se replicó en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, esperando que se extienda en el resto del país en lo próximos días.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que ya inició el embargo de bienes raíces a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación, a pesar de las instancias de notificación y cobro realizadas por el organismo.

Tesorería detalló que esta medida ya se replicó en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, esperando que se extienda en el resto del país en lo próximos días.

“El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente”, puntualizó la institución en una declaración pública.

Los embargos de bienes raíces se suman a otras instancias de cobro ya aplicadas por Tesorería, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza.

Desde Tesorería recordaron que el embargo constituye “una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente y que, en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente”.