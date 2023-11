Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano

6 de Noviembre de 2023

Vivi y Bambino eran los candidatos a dejar la casa y el público mostró claramente su preferencia.

Con Vivi y Bambino, en la placa de eliminación de Gran Hermano, el público debía elegir a uno para que dejara el reality de Chilevisión.

Y la votación de los televidentes fue contundente, porque con casi el 80% de los votos, Fernando Altamirano fue el elegido para abandonar la casa.

En concreto, Bambino obtuvo el 78,47% de los votos, mientras que Vivi recibió el 21,53 restante.

Luego de repetir la experiencia de ser eliminado de Gran Hermano, Bambino sostuvo que “para serte sincero no me siento triste, me siento súper feliz porque la verdad este reingreso no me lo esperaba“.

Bambino se fue de Gran Hermano en paz con todos

“Esperaba reingresar en un repechaje, pero no ahora, y cayó de cielo“, aseveró al comentar su nueva salida del reality de Chilevisión.

“Sinceramente, estas semanas que estuve acá, que fueron tres casi, lo pasé súper bien. Fui súper feliz. Me voy con el corazón llenito, en buena con todos“, aseguró Fernando.

Dijo también que “acá hice amistades muy importantes, que siguieron afuera. Pude abrir mi corazón a personas que quizás no se los abrí la primera vez y también ellas a mí. Me voy en paz con todos”, concluyó el nuevo eliminado de Gran Hermano.