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Política

El descarnado análisis de Pablo Longueira al Gobierno de Kast: “El nivel de improvisación me sorprende”

El ex presidente de la UDI dejó ver su preocupación por el poder del Segundo Piso en el Ejecutivo, en desmedro del Gabinete.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Pablo Longueira, histórico ex presidente de la UDI, realizó un descarnado análisis de lo que han sido las primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que el futuro del Ejecutivo lo definirá la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

En entrevista con radio ADN, el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera explicó que “si no se saca este plan se acabó el Gobierno, así de simple. Hay que sacar el plan (…) Si no sale este plan, obviamente que se acabó el gobierno. Es exactamente lo mismo que pasó con Gabriel Boric”.

Longueira fue más allá y planteó que en el Ejecutivo “hay falta de experiencia, falta de calle. La derecha chilena no tiene un vínculo social con el Chile real hoy día“.

En esta línea, apuntó contra las medidas tomadas por José Antonio Kast, asegurando que “yo no habría aceptado jamás, si yo presido la UDI, que se les traspase el costo de los combustibles a los chilenos como se hizo”.

Para el otrora candidato presidencial, “está mal diseñado desde el origen el Gobierno (…) No puedes poner en el Segundo Piso a gente con responsabilidades ejecutivas. El Segundo Piso es una instancia que asesora al presidente, cuando yo fui ministro el presidente tenía en el Segundo Piso un equipo de jóvenes que veía economía. Cada vez que iba a las bilaterales como ministro, llevaba a mis equipos y el presidente Piñera tenía seis jóvenes al frente que sabían tanto o más que nosotros. Nunca un ministro se reportaba al Segundo Piso”.

Pablo Longueira centró sus cuestionamientos a la labor del Ministerio de Seguridad Pública y de Trinidad Steinert: “El nivel de improvisación a mí me sorprende porque cuando leí que le ofrecieron a Rodolfo Carter que no asumiera de senador para ser el ministro de Seguridad, yo dije bueno, aquí no hay nada. Cuando el director de la PDI echó a Consuelo Peña, yo la cambio en ese acto a la ministra (Steinert)”.

Respecto a si el mal rumbo que ha tomado el Gobierno de José Antonio Kast puede ser enmendado con un cambio de Gabinete, Longueira fue tajante: “Yo creo que no. Pero es normal, te lo podrías haber evitado (…) Cuando nombras 20 ministros independientes, no estoy diciendo que tú no vayas a traer independientes, pero bastan 10, 8, un equilibrio”.

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