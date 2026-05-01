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Libertarios alertan por efectos de choque Poduje-Quiroz: “Estas peleas de ego solo paralizan la inversión”

El enfrentamiento entre los titulares de Vivienda y Hacienda tiene como escenario los recortes presupuestarios ordenados por el jefe de la billetera fiscal.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El diputado Erich Grohs, del Partido Nacional Libertario, mostró su preocupación por el conflicto que enfrenta a los ministros Iván Poduje y Jorge Quiroz, indicando que muestra una mala imagen a los mercados y futuros inversores.

El enfrentamiento entre los titulares de Vivienda y Hacienda tiene como escenario los recortes presupuestarios ordenados por el jefe de la billetera fiscal, los que fueron rechazados por su par del Minvu.

“Yo tengo un solo jefe y se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”, dejó en claro Iván Poduje.

Al respecto, Jorge Quiroz respondió que “el ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”.

Ante este choque, el diputado libertario alertó en radio Cooperativa que “es una mala señal para el país este tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz. Los chilenos necesitan certezas, no un Gobierno que se contradice frente a una emergencia tan sensible como la reconstrucción”.

“Estas peleas de ego solo paralizan la inversión, generan desconfianza en los mercados. Lo más grave, terminan pagándolas los damnificados que siguen esperando soluciones concretas. Menos política de pasillo y más gestión responsable es lo que exige hoy Chile”, sentenció el representante del PNL.

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