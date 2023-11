VIDEO – Generación 98: la jugada de Chico Olmedo contra Loreto

7 de Noviembre de 2023

El empresario le propuso una particular ayuda a su ex compañera de colegio para que no tener que sacarla como inversionista de Punta Virgen.

El plan de Punta Virgen ya está en marcha y bien lo sabe Chico Olmedo (Gabriel Cañas) quien evidenció que tiene una jugada contra Loreto (Ignacia Baeza).

En el último episodio de Generación 98, el empresario visitó a su ex compañera del Saint Williams quien recibió una orden de embargo por una deuda de $98 millones, oportunidad en la que le explica que no podrá ser parte del negocio de Punta Virgen.

“Tú no me podí hacer esta we… A mí, porque esa es la única salida que yo tengo. Punta Virgen va a ser lo único que va a hacer que yo no me quede en la calle”, le rogó la madre de Fernanda y Sebastián.

“Perdóname, perdóname, no puedo hacer nada. Entiéndeme tú a mí, es muy riesgoso que tú estés en el negocio, porque si entras como inversionista pueden embargar también la plata de la empresa. Me duele mucho, pero no puedes estar”, le explicó Olmedo.

El plan de Chico Olmedo contra Loreto

Ante la desesperación de Loreto, Chico Olmedo le ofreció una arriesgada manera de que ella siga como inversionista: le propuso pagar la millonaria deuda de su ex compañera, pero antes le entregó una particular petición.

“Yo puedo pagar la deuda (…) no puedo generar desconfianza en los inversionistas, entonces necesito que hagas algo por mí. Yo necesito que me traspases todo lo que tú tienes, todos tus bienes, a mi nombre”, afirmó Hernán enfatizando en que sería sólo por un tiempo.

La propuesta de Olmedo fue bien recibida por Loreto quien le agradeció esta ayuda que tan necesita.

“Gracias porque te juro que tú y Tomás han sido como unos ángeles, me devolvieron las ganas de vivir. Tengo esperanza de vida ahora. Yo me quería morir y ya no me quiero morir, Gracias, Chico”, dijo la también apodada “alcachofa”.

Más tarde se puede ver a Loreto abrazando a Hernán quien tiene en mente una singular frase de su aliada Pitu Mardones (Lorena Bosch).

“Es la mina que nos hizo bullying sin piedad, que no se te olvide. No me importa qué tan en el suelo esté, siempre se puede caer un poquito más y esa va a ser nuestra estocada final”, se escucha a Olmedo recordando las palabras de su amiga.