Marco Rubio confirmó que Cuba aceptó la ayuda de US$100 millones por parte de Estados Unidos

En otro ámbito, el secretario de Estado norteamericano calificó al ex presidente cubano Raúl Castro como un “fugitivo” de la justicia estadounidense.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que Cuba aceptó la ayuda de 100 millones de dólares que le ofreció la administración del presidente Donald Trump.

No obstante, la autoridad norteamericana aclaró que aún no está claro si Washington aceptará las condiciones que planteó La Habana para recibir dicho monto.

Con anterioridad, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, planteó que “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría“.

Dijo además que “esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

“Ya veremos”: Marco Rubio sobre la ayuda a Cuba

Al ahondar en el tema en medio de un tenso ambiente entre ambos países, Marco Rubio manifestó que “dicen que la han aceptado. Ya veremos si eso significa que” saldrá bien.

Advirtió, además, que la administración norteamericana mantendrá una fiscalización minuciosa sobre el terreno para garantizar que los insumos no terminen bajo el control de las corporaciones y empresas administradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

En otro ámbito, el secretario de Estado de Estados Unidos calificó al ex presidente cubano Raúl Castro como un “fugitivo” de la justicia estadounidense.

“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes”, declaró.