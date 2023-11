Chistes, reconciliaciones y confesiones: cuatro momentos que marcaron la Matinatón 2023

10 de Noviembre de 2023

Este viernes, los matinales se reunieron para dar el "vamos" a la nueva edición de la Teletón que comienza esta noche.

Como es tradición, este viernes, previo al inicio de una nueva edición de la Matinatón, espacio que reunió a los animadores de todos los matinales de la televisión chilena para dar el puntapié inicial a la Teletón 2023.

En esta oportunidad, todos se congregaron en el estudio del matinal de Canal 13, Tu Día, donde Priscilla Vargas y José Luis Repenning fueron los anfitriones.

A ellos se sumó Julio César Rodríguez desde Chilevisión, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy de TVN, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler de TVN. En tanto, si bien TV+ no tiene matinal, fueron representados por Patricia Maldonado y José Miguel Viñuela.

Durante la hora que duró la especial transmisión, hubieron varios momentos que resaltaron en esta reunión de rostros, los cuales detallamos a continuación.

El chiste de JC

Julio César Rodríguez le puso la cuota de tensión en redes sociales con un chiste que lanzó durante la Matinatón. Ocurrió cuando Viñuela destacó que Patricia Maldonado fue una de las primeras en participar en la Teletón.

“La Teletón partió con cinco personas: Gloria Benavides, Patricia Maldonado, Gabriela Velasco, Antonio Vodanovic y Mario (Don Francisco). Y salimos a recorrer los pequeños empresarios y ahí conversamos. No nos creía nadie y miren lo que significa hoy“, destacó la otrora cantante.

Fue en ese momento que el animador lanzó la broma: “45 años pidiendo plata, ah“, dijo, provocando un silencio incómodo, el que se rompió cuando agregó que era por “una buena causa”.

La broma de Viñuela a Paty Maldonado

José Miguel Viñuela también aprovechó el momento para lanzar una broma a Paty Maldonado, luego de que fuera declarada “persona no grata” en Copiapó.

El momento ocurrió cuando Karen Doggenweiler quiso mandar un mensaje a distintos puntos del país para que aporten a partir de esta noche.

“¿Puedo mandar un saludo, Julito, a mis regiones? Arica y Parinacota, Tarapacá, espero que las lindas noticias vengan desde el norte de nuestro país y lleguen por supuesto a todos los corazones”, dijo.

Maldonado se sumó a ella, mencionando que “Iquique, que es una zona maravillosa”. Fue ahí que intervino Viñuela: “¿Y Copiapó? ¿No quieres saludar?“.

“Copiapó también, un abrazo grande. Un beso para Copiapó”, respondió ella, haciendo caso omiso al chiste de su compañero, quien insistió con que era “una persona grata en Copiapó”.

La “reconciliación” de Neme y Priscilla Vargas

Varias veces se habló una mala relación que tendrían José Antonio Neme y Priscilla Vargas. De hecho, hace unas semanas, la periodista aseguró que su colega iría a su funeral solo en caso de que estuviera la prensa, sino “jamás hubiese estado ahí”.

Ante esto, la animadora de Tu Día aprovechó la Matinatón para “reconciliarse” con su ex compañero de Mega.

“Que lindo verlos a todos, porque a veces dicen no, es que se llevan mal. Para que vean que no nos llevamos mal, yo le traje un regalo a mi amigo y ex compañero de trabajo, José Antonio Neme“, dijo, entregándole una bolsa al comunicador, quien aclaró que “esto es para desmitificar ciertas peleas mediatizadas”.

Vargas destacó que con Neme “compartimos el amor por algo“, y le regaló una taza con la imagen de un perro.

La declaración de Don Francisco

Por último, las declaraciones de Don Francisco durante la Matinatón llamaron la atención, puesto que incluyó un “palo” a varios animadores.

En el espacio, aseveró que “mi gran sueño es que la Teletón cumpla 45 años más y yo en, algún momento, la pueda ver desde otro lugar y diga oh, mi amigo Julio César está ahí, ahí está Repe, ahí está Priscilla… Me encantaría, pero ahora la meta es el domingo”.

Julio César Rodríguez recalcó que “su presencia es muy importante, nadie de los animadores tiene la gracia que tiene usted, así que nosotros somos unos inexpertos al lado de usted”.