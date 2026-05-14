El fuerte despliegue de Bachelet por candidatura a la ONU: viaje a Rusia y su posible visita a todos los países con poder de veto

Bachelet prepara un viaje a Rusia con la intención de reunirse con Putin y apuesta a sostener encuentros con todos los líderes de los países con poder de veto.

Michelle Bachelet está realizando un fuerte despliegue internacional en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, y ahora, proyecta una nueva gira donde viajará a Rusia y espera concretar reuniones con autoridades de todos los países con poder de veto.

Así lo dio a conocer el excanciller Heraldo Muñoz, quien en diálogo con La Tercera afirmó: “Las autoridades de Rusia han solicitado saber si es que la presidenta Bachelet va a ir a Moscú y, efectivamente la presidenta Bachelet va a ir a Moscú a reunirse con las autoridades, porque Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad”.

Respecto a la fecha, Muñoz adelantó que la nueva gira ocurriría a fines de mayo e inicios de junio, pero que “eso depende de las propias autoridades rusas. Algunos candidatos ya se han reunido con el canciller (ruso), pero nosotros esperaríamos que no solo se pueda reunir con el canciller, y que, como es el caso de una expresidenta, que también se pueda reunir con el presidente Vladimir Putin. No hay fecha tentativa”.

Candidatura a la ONU: Bachelet prepara viaje a Rusia y busca visitar a todos los países con poder de veto

Lo anterior, teniendo en cuenta que Rusia es parte del grupo de cinco países del Consejo de Seguridad con asiento permanente, los cuales cuentan con el poder de vetar su candidatura a la ONU. Por ello, es relevante que se concrete una eventual reunión con Putin y que se materialice su intención de juntarse con los mandatario de las otras cuatro naciones, como lo son Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Reino Unido), Xi Jinping (China) y Donald Trump (Estados Unidos).

En cuanto a si estos encuentros serán presenciales, el excanciller expresó que “en la medida de lo posible, sí. La expresidenta conoce a varios de los mandatarios. Por cierto conoce a Donald Trump, estuvo en una reunión de APEC; conoce a Putin, estuvo en una reunión en su primer mandato; conoce a Xi Jinping, se ha reunido dos o tres veces durante el tiempo en que fui canciller, conoce a Macron”.

A lo que agregó: “Se están haciendo gestiones, las están haciendo Brasil y México. Están solicitando esas reuniones. Esperamos que el presidente Macron la pueda recibir, o primeros ministros, en el caso de Starmer en el Reino Unido”.

Siguiendo en esa línea, comentó que Bachelet también tiene que ir a Beijing: “Estuvo en noviembre con el canciller (chino), pero aspiramos a que pueda estar con Xi Jinping. También es una interrogante (si Trump la recibe), no sabemos. Esperamos que sea recibida por una alta autoridad y ojalá sea, en cada uno de los cinco casos, los más altos dignatarios”.

Actualmente, la expresidenta tiene su foco en Latinoamérica, donde esta semana se reunió con Lula da Silva en Brasil y este miércoles sostuvo un nuevo encuentro con el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, para luego visitar México y sumar posibles viajes a Colombia y Panamá.