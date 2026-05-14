Cencosud lanza la mayor campaña promocional de su historia con más de 60 mil premios y seis autos eléctricos

La iniciativa integra por primera vez todas las marcas del grupo en Chile, bajo un mismo concepto y estará vigente hasta el 4 de junio, incluyendo sorteos de gift cards de hasta $1.000.000 y vehículos Tesla.

En medio de un escenario marcado por cambios en el consumo y presión en el bolsillo de los hogares, Cencosud anunció el despliegue de la mayor campaña promocional en su historia en Chile, una iniciativa que busca incentivar las compras a través de beneficios directos para sus clientes.

Bajo el nombre “Un Círculo que te Premia”, la compañía sorteará más de 60.000 premios, incluyendo gift cards de hasta $1.000.000 y seis automóviles eléctricos Tesla Model 3 Performance, en una acción que estará vigente hasta el próximo 4 de junio.

La campaña considera la participación de todas las principales marcas de Cencosud—como supermercados, tiendas por departamento, mejoramiento del hogar y centros comerciales— integrando tanto compras presenciales como digitales en un mismo sistema de beneficios.

Según explicó la empresa, por cada compra los clientes recibirán un código que podrán registrar en una plataforma habilitada para conocer de inmediato si obtuvieron un premio, además de quedar automáticamente inscritos en sorteos semanales.

Uno de los elementos centrales de la estrategia apunta a reforzar el concepto de ecosistema integrado, donde los consumidores interactúan con distintas marcas del holding, aumentando sus posibilidades de acceder a beneficios. En esa línea, quienes utilicen medios de pago asociados al grupo o compren en más de una de sus unidades tendrán mayores opciones de ganar.

La iniciativa se enmarca en una tendencia más amplia del retail, donde las compañías buscan fidelizar clientes a través de experiencias, promociones masivas y uso de datos, en un contexto de menor dinamismo económico y mayor competencia por la preferencia de los consumidores.

Desde la compañía señalaron que la campaña surge como una forma de expresar la gratitud y el reconocimiento hacia sus clientes, destacando el valor de su preferencia diaria. En este contexto, busca reforzar el vínculo con ellos, relevando que forman parte de un mismo círculo y reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo esta relación en el tiempo.

Con presencia en todo el país y una operación que abarca múltiples formatos, la firma apuesta a que esta acción refuerce su posicionamiento como un ecosistema de consumo integrado, donde distintas marcas operan bajo una misma lógica de beneficios.