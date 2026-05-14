Por qué España ya no otorgará residencia temporal por razones humanitarias a los venezolanos

Según informó el Ministerio del Interior hispano, la medida comenzará a regir a partir del próximo 12 de junio.

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España confirmó que en menos de un mes dejará de conceder y renovar los permisos de residencia humanitaria, los que desde 2018 beneficiaron principalmente a ciudadanos venezolanos.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio del Interior hispano, la medida comenzará a regir a partir del próximo 12 de junio.

La misma secretaría de Estado precisó que durante el año pasado este país europeo concedió 57.334 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, la mayoría de ellas destinadas a ciudadanos venezolanos.

Además, los medios apuntaron que la comunidad venezolana residente en España pasó de 255.000 personas en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad.

Por qué España ya no otorgará residencia temporal a venezolanos

Al explicar por qué ya no otorgará residencia temporal por razones humanitarias a los venezolanos, el Gobierno de Pedro Sánchez lo atribuyó a una obligación legal.

Lo anterior, ya que ese 12 de junio entrará en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que prohíbe tramitar permisos humanitarios a través del mismo circuito que el asilo.

Según el documento elaborado por la Dirección General de Protección Internacional del mencionado ministerio, tras la puesta en marcha de la prohibición se establecerá un “mecanismo de transición” para aquellos extranjeros que se encuentran en esa situación.