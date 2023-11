VIDEO – Cony recordó el ghosting que sufrió de Jorge Valdivia: “Mentía innecesariamente”

15 de Noviembre de 2023

La participante reveló cómo fue que terminó su relación con el ex futbolista, que duró aproximadamente tres meses.

A pocas semanas para que termine Gran Hermano, Cony Capelli reveló inéditos detalles de cómo terminó su fugaz romance con Jorge Valdivia.

Esto ocurrió luego Michael Roldán, aprovechando su breve estadía en al casa estudio, aprovechara de consultarle a la bailarina sobre su relación con el ex futbolista.

En la conversación, la participante reveló que estuvieron juntos aproximadamente tres meses, asegurando que fue cuando Valdivia ya estaba separado. “Igual fue heavy porque como que viví muchos momentos con él de esa parte”, comenzó diciendo, refiriéndose al proceso de divorcio con Daniela Aránguiz.

Junto con esto, mencionó un video que se filtró en ese entonces donde se veía a ambos abrazados en un evento.

“Yo nunca había pensado qué pasaría si se filtraba, igual fue complicado. Yo no me había dado cuenta el impacto que tenía ser conocido”, le explicó Capelli al periodista de espectáculos.

Asimismo, destacó que este breve romance que tuvieron en ningún momento fue algo secreto, pero fue enfática en asegurar que no se trataba de una relación formal.

El fin del romance entre Constanza Capelli y Jorge Valdivia

Sobre su quiebre con Jorge Valdivia, Cony Capelli afirmó que “llegó un momento en el que yo caché que él no tenía resuelto nada, entonces sentí que era más negativo para mí estar ahí que positivo”.

Pese a esto, la jugadora sostuvo que la verdadera razón por la que la relación se terminó fue porque el ex seleccionado nacional le hizo ghosting.

“No fue como que terminamos. Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires y de un día para otro me dejó de contestar. Después yo me enteré por Instagram que fue con la Daniela (Aránguiz)”, confesó la bailarina.

En esa misma línea, Cony explicó que tenía todo preparado para este viaje que le prometió el deportista: “Tenía el vestido listo, imagínate, compré todo y de un día para otro me dejó de contestar”.

“Yo estaba pa’ la cagá (sic). Le decía por qué no me dices, contéstame, dime algo, pero nada, nada. Después igual habló conmigo, después de un tiempo, y yo le dije que no era necesario que hiciera eso, a veces mentía innecesariamente“, acusó Capelli.

Para finalizar ella manifestó: “Yo con él fui súper relajada, yo lo hubiera entendido y siempre se lo dije”.