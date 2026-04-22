Zandra Parisi (PDG): “Nuestro acuerdo con el Gobierno llega a aprobar en general y de ahí iremos tomando las decisiones”

La diputada del PDG defiende la incorporación del FUT como mecanismo preferible a la baja del impuesto corporativo y detalla a EL DÍNAMO el compromiso del Ejecutivo para devolver el IVA a medicamentos y pañales.

El Plan de Reconstrucción Nacional del presidente José Antonio Kast llegó al Congreso este miércoles con la calculadora en la mano. El Ejecutivo ingresó el proyecto con apenas los votos mínimos asegurados y la negociación aún abierta, después de semanas de tropiezos, plazos postergados y diferencias públicas entre sus propios ministros. En ese escenario, el Partido de la Gente (PDG) se convirtió en el actor decisivo: sin sus 13 votos, el proyecto estrella del Ejecutivo corría riesgo de caer en sala.

La llave la tuvo Zandra Parisi. Relacionadora pública, cofundadora del partido en 2019 y hermana del excandidato presidencial Franco Parisi, la diputada por el distrito 12 se convirtió en estos días en una de las interlocutoras más activas de La Moneda. Fue ella quien anticipó públicamente que el PDG apoyaría el proyecto si el Gobierno cumplía sus condiciones, y fue ella una de las que negoció directamente con los ministros Jorge Quiroz y José García Ruminot los términos del acuerdo: devolución del IVA en medicamentos y pañales, y apertura a discutir el FUT como alternativa a la rebaja tributaria corporativa.

En entrevista con EL DÍNAMO, Parisi explica los alcances de este pacto, fija las líneas rojas del PDG para la tramitación en comisiones y describe el papel que su bancada aspira a jugar en el Congreso: no como oposición ni como oficialismo, sino —en sus propias palabras— como proposición.

— ¿El respaldo del PDG a este proyecto y el acuerdo con el Gobierno también significa un apoyo total a la iniciativa o solo a la idea de legislar?

— Nosotros fuimos muy claros: junto con agradecer al Gobierno, le dejamos en claro que este acuerdo era para legislar. Después tenemos que analizar cada una de las indicaciones que se presenten en las comisiones involucradas, con toda responsabilidad y con respeto. Esto es muy esperanzador, pero tenemos que ser muy conscientes y leer cada punto, cada coma. Nuestro acuerdo llega a aprobar en general, y de ahí iremos tomando las decisiones.

— Respecto a las decisiones que vienen, el propio Ejecutivo ha identificado como el corazón del proyecto la baja del impuesto corporativo. ¿Le gusta la fórmula que plantea el Gobierno, de bajar ese impuesto del 27 al 23% de forma progresiva?

— A mí me gusta más considerar el FUT, pero con un FUT donde la inversión se haga en el país, no afuera como era antiguamente, razón por la que se eliminó. Todavía nos quedan conversaciones pendientes con el Gobierno, que está muy dispuesto y muy llano a escucharnos, y eso nos hace pensar que, ojalá, de aquí a la cuenta pública ya podamos tener esta ley tan importante para el país completamente analizada, desarrollada y resuelta pensando en lo mejor para los ciudadanos.

— Pero no creo que el Gobierno esté dispuesto a entregar el corazón del proyecto, que es la baja del impuesto corporativo.

— Lo importante acá es escuchar primero. Ya hemos visto que el Gobierno ha mostrado la intención de producir cambios reales enfocados en la ciudadanía, y lo vimos también con las pymes, donde el ministro García Ruminot anunció que las pymes van a mantener el 12,5% y no como estaba planteado originalmente. Yo veo con muy buenos ojos que el Gobierno está teniendo intenciones de dialogar. Estoy viendo un cambio muy positivo de los ministros y eso hay que agradecerlo.

— Por lo que interpreto, el PDG aún no tiene una posición respecto a la baja del impuesto corporativo. ¿Es así?

— Hoy en día todos tenemos el proyecto propiamente tal. El acuerdo es para que se legislara y quedan días para seguir analizándolo. La próxima semana es semana territorial, así que vamos a tener mucho más tiempo para trabajar junto a los asesores y la bancada, analizando cada punto.

— Y en ese proceso, ¿cómo proyecta el trabajo del PDG en las comisiones que vienen, la de Hacienda y las otras que fijó la Secretaría de la Cámara?

— Un trabajo colaborativo. El Gobierno nos dejó muy claro que están dispuestos a que el PDG esté presente en la mesa de trabajo, y eso es muy importante. Significa que reconocen la importancia que tiene el PDG y las ideas tan relevantes que venimos sosteniendo hace más de diez años, a través de la candidatura de Franco Parisi. Son ideas que apuntan directamente al bolsillo del ciudadano. Y lo bueno es que en este proyecto el Gobierno se abrió también a tener medidas a corto plazo, que es lo que la gente necesita hoy.

— El Gobierno ha fijado como meta que el proyecto sea despachado de la Cámara y pase al Senado en junio. ¿Comparte ese sentido de urgencia o cree que la diversidad y complejidad del proyecto exige tomarlo con más calma?

— Siento que el PDG está comprometido a trabajar en el análisis y a hacer aportes para mejorar las indicaciones. Si se logra de aquí a junio, lo encuentro maravilloso. Si nos demoramos un poquito más, el Gobierno tendrá que entender también que hay puntos que van a necesitar más tiempo para llegar a acuerdos. Porque esto tiene que ser un acuerdo transversal: este proyecto no tiene que ver con ideologías, sino con cómo va a ser el crecimiento del país, el alivio para las personas, y sobre todo con la unión de Chile, que tanto la necesita.

— ¿Cuál fue el compromiso explícito del Gobierno respecto a la devolución del IVA de los medicamentos?

— El compromiso que hizo el Gobierno es considerar el IVA de los medicamentos como una especie de medida GES —por eso le llamamos el “P de GES”—, donde en un comienzo vamos a partir con un listado de medicamentos que tenemos que resolver en conjunto, ojalá también con otras bancadas. La idea es trabajar todos unidos, y lo más probable es que los beneficios se incorporen paulatinamente.

— ¿Y esperan que otras bancadas se sumen a esta iniciativa sobre el IVA de los medicamentos?

— Sí, es muy importante que otras bancadas también se sumen, porque reconozcamos que el IVA a los medicamentos es un impuesto canalla. Nadie te puede cobrar IVA por sanarte, y eso es lo que queremos transmitirle al Gobierno y también a las otras bancadas. Chile necesita trabajar en este sentido, poniendo en el centro a las personas.

— ¿Van a trabajar junto al Gobierno en la redacción de ese proyecto?

— Exacto. El Gobierno nos invitó a trabajar en conjunto, donde asesores y diputados de la bancada puedan participar.

— ¿Saben cuándo se va a presentar ese proyecto? ¿Será durante la tramitación de la ley de Reconstrucción o después?

— Recién iniciamos las conversaciones este lunes, así que sería muy irresponsable decir que va a ser considerado dentro de esta ley miscelánea. Muy por el contrario: el ministro García Ruminot dijo hoy que de aquí a dos semanas estaría listo el proyecto de ley, tanto el de los medicamentos como el de los pañales. Y la verdad es que el ministro ha sido muy receptivo, muy cercano. Yo le creo. Estoy segura de que no nos va a fallar, porque si le falla al PDG, le va a estar fallando también a los chilenos y a las chilenas.

— Con este acuerdo, ¿quién gana más: el PDG o el Gobierno? Sé que va a decir que gana la gente, pero en lo político, ¿dónde está el rédito?

— A nosotros como PDG no nos interesa una placa de agradecimiento. Ni tampoco una embajada, ni una dirección, nada. Nosotros no estamos pidiendo nada para el PDG. Lo que estamos pidiendo es, como bien lo mencionas, que la gente sea la que gane. Que con esto, la gente pueda sentirse mucho más cercana al Gobierno. Eso para nosotros es muy importante: que exista esa conexión Gobierno-Ciudadanía. Y que el PDG pueda ayudar para esta unión, para que la gente sienta que el Gobierno la cuida y la quiere proteger.

— Lo que se observa es que el resto de la oposición queda offside, ya que no logra influir en el proyecto, mientras el PDG logra sacar parte de su agenda adelante siendo oposición. ¿Cuánto gana el PDG con esa foto política?

— Es que nosotros en realidad no nos consideramos oposición, sino proposición. Como te dije, estamos al lado de la buena idea. Y si lamentablemente otras bancadas y otros partidos políticos no hicieron propuestas, lo lamento, pero también los invito a formar parte de las propuestas que van en directa dirección hacia las personas.

— ¿Cree que el PDG se ha convertido en la llave del Congreso para el Gobierno, en la puerta para lograr los grandes acuerdos?

— Más que una llave, nosotros somos la gran puerta. La gran puerta que existe en el país. Nosotros queremos ser esa puerta grande donde todos los chilenos puedan entrar y todos se sientan representados.

— El exministro Cristián Monckeberg decía el otro día que en un futuro veía posible una alianza entre el actual oficialismo y el PDG. ¿Lo ve factible?

— Nosotros vamos a hacer alianza siempre con las buenas ideas. Esas ideas que lleguen a los bolsillos de la gente, que lleguen a las mujeres, a los jóvenes, que ayuden a que Chile sea un país que crezca, con oportunidades, donde se valora la meritocracia y donde se trabaja en unión. Ese es el propósito del PDG hoy.