En un mundo donde todos se quieren parecer, donde todos los posteos de LinkedIn y columnas suenan igual, escritas por Claude o ChatGPT, ser uno, tener un tono, arriesgar y mostrar ese punto de vista único, la intuición y el sentido del humor es lo que nos salva. Eso es arriesgar. De eso se trata.

En estos tiempos si lo que haces es una lata, te van a ignorar.

Puede ser en un trailer de película, un contenido en redes sociales, una campaña, un sitio o una experiencia en vivo.

Entonces, arriesgar es lo único que queda. No comunicar o hacer lo que hace el resto.

Para arriesgar puedes hacer varias cosas.

Apelar al humor. Eso es lo que hizo McDonald’s con su nueva campaña para el Mundial. Con las hamburguesas para Enzo Fernández, Julián Alvarez y Alexis McAllister y con una mención al “Mostaza” Merlo*. Todo con humor.

Volver a hacer algo que uno siente sin temor a las críticas. Eso hizo Justin Bieber en Coachella. Asumió ese riesgo que implica lanzar una parte del show donde se sentó frente a un MacBook y entró a Youtube para mostrar un recorrido de su carrera mientras iba cantando cada una de las canciones. Fue una locura y un riesgo. De ser duramente criticado pasó a hacer algo nunca antes visto que conectó con su público.

Tener un tono y estilo propio y no dejarlo por nada. Es lo que hace rato Surreal, marca de cereal inglesa, donde incluso pueden hacer cosas como esta: un carrusel gigante para terminar mostrándote algo que era fácil de anunciar con una imagen. O lo que hace una y otra vez Liquid Death, marca que se intenta ver como una marca de alcohol, pero es agua. Y solo suben los decibeles de su comunicación. Hoy la compañía proyecta ingresos por USD 360 millones de dólares (aquí un ejemplo).

En un mundo cada vez más dominado por contenidos sintéticos hecho con IA y muchos memes basura (AI Slope dicen los gringos) ser único es lo que nos hace diferentes. Es lo que nos aleja de las máquinas. En un mundo donde todos se quieren parecer, donde todos los posteos de LinkedIn y columnas suenan igual, escritas por Claude o ChatGPT, ser uno, tener un tono, arriesgar y mostrar ese punto de vista único, la intuición y el sentido del humor es lo que nos salva. Eso es arriesgar. De eso se trata.

Y para arriesgar puedes volver al origen. Sin tanto ruido y polémica. Aquí Pinterest habla de la nostalgia y de inspirarse en lo digital para salir al mundo. Belleza.

En eso deberíamos concentrarnos.

Y sostener.

No todo el mundo va a aplaudir lo que digas. Le acaba de pasar a Nike. Lanzaron una campaña para acompañar una maratón. Era 100% enfocada en runners pero uno de los mensajes se pasó algo de rosca porque le “pegaba” a los que caminan. Y lo que hicieron fue retirar el cartel.

No todo puede ser perfecto. Generar un poquito de ruido mientras esté siendo único y no lo hagas a propósito para causar enojo (“rage bait” dicen los gringos), está perfecto.

Sólo se tú. Y arriesga, carajo.

Ahora no todos van a arriesgar. No todas las marcas van a arriesgar. Muchas se van a quedar detrás, lejos de los focos, siendo un poco más irrelevantes. Pero como lo dijo el personaje de Stella en The Morning Show, “No todos pueden ser John o Paul. Algunos tienen que ser Ringo.”

*Que es una referencia a la oportunidad que no vieron cuando la cadena Mostaza era sponsor de la Selección Argentina.