Preocupación por la salud de Charly García tras una cirugía renal

Los médicos tuvieron que iniciar un tratamiento de diálisis para suplir el funcionamiento de sus riñones tras la operación

El rock latinoamericano permanece atento a la evolución de Charly García, quien fue operado en Buenos Aires durante la noche de este miércoles.

El artista ingresó al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde se le practicó una nefrectomía parcial para extirparle una parte de un riñón.

La intervención, según informaron desde su entorno, estaba programada y no respondió a una situación de urgencia. De hecho, su mánager buscó llevar calma al señalar que el procedimiento se desarrolló según lo previsto y con resultados positivos. “Salió todo bien”, aseguró en declaraciones difundidas en medios argentinos.

De acuerdo con los reportes médicos, Charly García permanece en una habitación común, bajo observación, mientras continúa su recuperación. Como parte del postoperatorio, los especialistas iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal tras la cirugía.

Información preliminar indica que la decisión de intervenir quirúrgicamente se tomó luego de detectar un nódulo en uno de sus riñones. Este diagnóstico permitió planificar la operación con anticipación, lo que contribuyó a un escenario más controlado y favorable.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, aunque el parte médico y las declaraciones de su círculo cercano han sido tranquilizadoras para sus fanáticos.

En las últimas semanas, el artista había reaparecido públicamente. A fines de marzo asistió a un concierto de AC/DC en el estadio de River Plate, donde fue visto disfrutando del show, en un registro que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos.