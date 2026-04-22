Van Klaveren destaca presentación de Bachelet en ONU: “Que contraste con la pequeñez del Gobierno”

Por su parte, Carolina Tohá calificó de “antipatriota” la postura de La Moneda de no respaldar a la ex mandataria.

El ex canciller Alberto van Klaveren destacó la presentación que realizó Michelle Bachelet para oficializar su candidatura a la secretaría general de la ONU, y de paso dedicó unas palabras a la decisión de La Moneda de no respaldar su opción.

En sus redes sociales, el otrora ministro de Gabriel Boric indicó: “notable participación de la ex Presidenta Michele Bachelet en la audiencia de candidatas a la SG de la ONU. Un orgullo para el país”.

“Qué contraste con la pequeñez del gobierno de retirar el apoyo a una candidata chilena sólida y respetada en el mundo”, agregó Van Klaveren.

Más dura con la opción tomada por el gobierno fue Carolina Tohá, quien en un encuentro del PPD declaró que “yo creo que la postura que el gobierno ha tomado respecto a la candidatura de Michelle Bachelet es antipatriota”.

“Yo, al menos, como chilena, sentí un enorme orgullo de verla ayer hablarle a las naciones de todo el mundo representando una alternativa seria, responsable, inspirada por valores humanistas, para enfrentar un momento tan cruento de nuestra historia como el que estamos viviendo hoy, y creo que cualquier chileno con el corazón bien puesto debiera sentir lo mismo”, expresó la otrora precandidata presidencial.

Pero Tohá también mostró su rechazo a la investigación anunciada por Cancillería en contra de funcionarios que hayan realizado gestiones en favor de la candidatura de Michelle Bachelet.

“Estar persiguiendo a las personas que apoyan algo que, como país, nos debiera solo enorgullecer, sinceramente, encuentro que es de una actitud, de una mezquindad política que nunca habíamos visto en la Cancillería actitudes como esas, no recuerdo”, cuestionó la ex ministra del Interior.