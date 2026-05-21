Biministro Alvarado asegura que Gobierno entró a su “segunda fase” tras cambio de gabinete

A dos días del ajuste ministerial más prematuro desde 1990, Alvarado adelantó que el consejo de gabinete del viernes servirá para coordinar la agenda de cara a la primera Cuenta Pública de la administración Kast.

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, adelantó este jueves que el consejo de gabinete convocado por el presidente José Antonio Kast para el próximo viernes en el Palacio de Cerro Castillo estará dedicado a “planificar y trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración”.

Las palabras del secretario de Estado, pronunciadas en el marco de los actos del Día de las Glorias Navales en Iquique, instalan formalmente un nuevo capítulo de la administración, apenas dos días después del primer ajuste ministerial de la era Kast.

Las salidas de Steinert y Sedini se convirtieron en el cambio de gabinete más prematuro desde el retorno a la democracia: sólo 69 días alcanzaron a ejercer sus cargos. Fue el propio Kast quien reconoció el golpe en la ceremonia: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno“, sinceró ante las cámaras.

“Lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible para que nuestras políticas públicas lleguen efectivamente de manera oportuna a las familias de nuestro país”, apuntó Alvarado consultado respecto a los principales tópicos del cónclave que se dará a sólo días del cambio de gabinete.

En ese sentido, Alvarado apuntó a que otra de las prioridades es “coordinar los trabajos y las iniciativas de los diferentes ministerios para traspasarle información definitiva al presidente” en función de la preparación de la Cuenta Pública.

El mensaje del biministro va en la misma dirección de lo solicitado por los líderes del oficialismo tras el ajuste ministerial.

La presidenta de RN, senadora Andrea Balladares, sostuvo que “se cierra la etapa de instalación del gobierno y marca el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar resultados concretos para la ciudadanía”.