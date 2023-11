VIDEO – María José Quintanilla responde a rumores y confirma que se casó: “Estoy feliz”

21 de Noviembre de 2023

La cantante nacional salió al paso de las filtraciones de imágenes que daban cuenta de la fiesta de matrimonio con Carrasco.

Compartir

María José Quintanilla salió al paso de los rumores sobre su vida personal y ratificó que contrajo matrimonio con su pareja, el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

A través de una transmisión en sus redes sociales, la cantante nacional salió al paso de las filtraciones de imágenes que daban cuenta de la fiesta de matrimonio con Carrasco.

Al respecto, y respondiendo las preguntas de sus seguidores, María José Quintanilla reconoció que “lo pasé muy bien en mi matrimonio, como se habrán dado cuenta por las imágenes que se filtraron en redes sociales“.

En esta línea, la ex Rojo explicó su alejamiento del mundo digital en el último tiempo, señalando que “si yo no les he contestado era porque necesitaba, antes de esto, un pequeño respiro personal para ahora poder salir con mucha más energía”.

“Habían sido dos semanas, comprenderán ahora, bien intensas y bien rudas“, sostuvo Quintanilla, en alusión a los preparativos para su boda.

María José Quintanilla dio el sí

Quintanilla recalcó que “efectivamente, confirmo que contraje nupcias este sábado. Es una relación preciosa que lleva mucho tiempo. Y lo más importante es que estoy feliz, no sólo por eso, sino que también por encontrar a alguien que comprende toda mi loquera“.

“Hay mucha pega detrás de esto (su último videoclip) y organizando un matri. Ustedes no saben lo que es esa hue…”, cerró.