Melissa Barrera rompe el silencio por su despido de Scream VII

23 de Noviembre de 2023

La intérprete de Samantha Carpenter en la exitosa saga ya no aparecerá más por expresar su apoyo a Palestina.

La actriz Melissa Barrera habló por primera vez sobre su despido de Scream VII, luego que la desvincularan por hacer comentarios a favor de Palestina.

La mexicana que fue protagonista de las dos últimas películas ya no será parte de la saga luego que se refiriera en sus redes sociales al conflicto palestino-israelí. Esto, ya que los dichos de la intérprete que dio vida a Samantha Carpenter la franquicia los catalogó como antisemitas.

Spyglass, la compañía de entretenimiento a cargo de la producción emitió un comunicado explicando las razones de su salida. “Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, afirmó la empresa a The Hollywood Reporter.

Melissa Barrera por su despido en Scream VII

Luego que se hiciera oficial la expulsión de Melissa Barrera de la próxima película de Scream, la actriz aprovechó de hacer sus primeras declaraciones a través de una historia en Instagram.

“En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”, comenzó diciendo la intérprete en un escrito.

A esto Barrera agregó: “Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad.”

En esa misma línea la mujer de 33 años aseguró que “toda persona en esta tierra… merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de Gobierno debería estar por encima de las críticas”.