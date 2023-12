VIDEO – “Debe estar en algún matinal”: el furioso descargo de Anita Alvarado contra Rodolfo Carter

7 de Diciembre de 2023

Anita Alvarado llegó hasta la Municipalidad de la Florida para hablar personalmente con el alcalde Rodolfo Carter y sacar la voz por sus vecinos.

A través de su Instagram, la emprendedora y ex Geisha, Anita Alvarado, realizó un descargo en contra del alcalde de de La Florida, Rodolfo Carter, a quien fue a buscar directamente a la municipalidad para conversar con él.

Según comentó la influencer durante este jueves, necesitaba hablar con la autoridad comunal en nombre de los comerciantes de La Florida, quienes aún no tienen respuestas sobre las patentes de las ferias navideñas.

“Hace meses que estamos pidiendo respuestas para la gente que necesita ponerse en la feria navideña”, empezó explicando. “Estamos peleando por la gente que necesita trabajar, porque las patentes no se las dan (…) Traigo la lista de gente que necesita trabajar”, dijo la madre de Angie Alvarado en sus redes sociales.

En el mismo video, la ex estrella de televisión, acompañada de un grupo de trabajadores, aseguró que no se movería del municipio hasta obtener una respuesta de Carter, acusando que ningún trabajador los habría querido recibir.

“Estamos esperando al alcalde o que alguien nos reciba, vamos a quedarnos todo el día aquí (…) Ya nos aburrimos, ahora vengo yo con el grupito de gente que necesita trabajar, no quiero que nos pasen a llevar. Ya basta de abusos”, dijo Anita Alvarado en su Instagram personal.

De la misma forma, y ante la ausencia del jefe comunal, la archienemiga de Daniela Aránguiz comentó que “debe estar en algún matinal”, a la vez que aseguró que no se movería de la municipalidad ubicada en la avenida Vicuña Mackenna hasta obtener una audiencia con el alcalde Rodolfo Carter.

“Quiero que Rodolfo sepa que estoy aquí y que no me voy a ir hasta hablar con él (…) Carter ¿en dónde andas?, voy y conversamos donde estés”, puntualizó el ex rostro de televisión mientras intentaba finalizar la transmisión en vivo para sus miles de seguidores.