Niños haitianos: Subsecretaría de la Niñez finaliza búsqueda este lunes y designan embajador en Misión Especial

Por su parte, Estación Central dio con el paradero de otros 30 menores, quienes estaban con sus familiares, en buenas condiciones y escolarizados.

AGENCIA UNO

La Subsecretaría de la Niñez se refirió a la polémica generada por el preinforme de Contraloría que daba cuenta de un número importante de niños haitianos que arribaron al país a comienzos de 2025 cuyo paradero se desconocía, apuntando que su búsqueda solo se extenderá hasta este lunes.

El subsecretario Marcelo Sánchez explicó a T13 que, dada la labor de la PDI, que pudo constatar que estos menores se encontraban, en su mayoría, con sus familias, en buenas condiciones e integrados a educación y salud, este proceso finalizará en las próximas 48 horas.

Sánchez indicó que la PDI “va a seguir durante el fin de semana, es muy probable que también puedan acceder a las viviendas con niños. (…) Hay una condición de mucha movilidad, también salen a trabajar, etc., y los niños están escolarizados, entonces en la tarde los podrían ubicar”.

“Espero que de aquí al lunes podamos completar la lista, pero todo eso depende de investigaciones y del cruce de información que le hemos proporcionado”, agregó el subsecretario de la Niñez, quien recalcó que no existen denuncias por presunta desgracia o desaparición de estos menores y apuntó principalmente a “grietas” en la coordinación de los organismos pertinentes.

Marcelo Sánchez reiteró que “no ha habido una denuncia de presunta desgracia, como ya lo decían las comunidades haitianas. Hasta el momento no hemos visto ninguna denuncia por presunta desgracia o niños desaparecidos que las mismas comunidades tengan en conocimiento”.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la designación de Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en Misión Especial en Haití.

Adicionalmente, el canciller Francisco Pérez Mackenna dispuso la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares para reportar anticipadamente actividades sospechosas y prevenir fraudes e irregularidades.

Estación Central encuentra a otros 30 niños: escolarizados y con sus familias

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, dio cuenta durante la jornada que se dio con el paradero de otros 30 niños haitianos, puntualizando que estaban con sus familias, en buenas condiciones y plenamente integrados a los servicios de salud y educación.

“Se ha encontrado a 30 de estos niños y niñas, en buenas condiciones; están escolarizados, se encuentran junto a sus padres”, declaró el edil a T13.

Felipe Muñoz puntualizó que “ha sido tranquilizador encontrar a estos niños”, mencionando que “son un número distinto, habíamos encontrado 7 (en la semana) y ahora son 30 adicionales”.