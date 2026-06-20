Alcalde de Graneros apunta a La Moneda por descoordinación en caso de niños haitianos: “Nos hubiésemos ahorrado toda esta alerta”

El edil precisó que los datos para activar la búsqueda de los niños haitianos vino del Ministerio de Desarrollo Social, solo era un listado de nombres y del contexto se enteraron por la prensa.

AGENCIA UNO

Marcelo Miñanir, alcalde de Graneros, acusó a La Moneda de descoordinación en el manejo de la información respecto al caso de los niños haitianos que entraron a principios de 2025 y cuyo paradero se desconocía.

En entrevista con CNN Prime, el jefe comunal puntualizó que “a nivel de instituciones queda también un manto de cierta duda en términos de cómo se procede con la información, porque en nuestro caso, como municipalidad, nosotros tenemos toda la información“.

Miñanir puntualizó que solo demoraron “24 horas en poder llegar a establecer no solamente los nombres, sino la ubicación, las familias y sus historias” de los nueve menores encontrados en su comuna y que eran parte del listado proporcionado por Contraloría.

Ante esto, el alcalde de Graneros dejó ver que “aquí queda un poco la sensación de una falta de cruces de información entre instituciones y yo creo que nos hubiésemos ahorrado toda esta alerta que se generó a nivel nacional, porque en nuestro caso, hablo de nuestra comuna de Graneros, la información siempre estuvo”.

El edil apuntó que “una política de Estado, que viene desde el gobierno central, naturalmente debió haber sido mucho más ordenada y haber generado filtros previos antes de haber informado esto, quizás de no haber generado toda la alerta que se generó (…) que finalmente también generan un cierto grado de crisis colectiva en la comunidad”.

En esta línea, precisó que los datos para activar la búsqueda de los niños haitianos vino del Ministerio de Desarrollo Social, solo era un listado de nombres y del contexto se enteraron por la prensa.

“Primero nos enteramos por la prensa, después fue bajado a través de nuestra oficina del local de niñez, en donde ellos trabajan en contacto directo también con el Ministerio de Desarrollo Social y desde ese canal, nos hacen bajar este dato que decía que en nuestra comuna habría nueve personas y ahí es donde nosotros activamos todo el protocolo”, argumentó.

Consultado sobre los menores identificados en Graneros, dejó en en claro que “hemos identificado que se encuentran con sus familias de base” y en proceso de “tramitación de visa y todo aquello que corresponde con la normativa”.

“Nosotros podemos darle tranquilidad a la comunidad de que los niños que estaban en nuestra comuna se encuentran escolarizados, se encuentran con su familia y bien. Eso es lo que podemos informar dentro del detalle en el fondo”, sentenció el alcalde.