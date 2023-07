Claudio Arredondo recuerda su relación con Carter en La Florida: “Nos llevamos muy mal”

14 de Julio de 2023

Consultado sobre si ve a Carter como presidente de Chile, Claudio Arredondo recalcó que “¡jamás! Si Carter sale presidente del país, o sea, cerremos la puerta, y por fuera, para irse“.

El actor Claudio Arredondo recordó su paso por la municipalidad de La Florida como concejal y sus constantes encontrones con el alcalde Rodolfo Carter.

Arredondo estuvo en Not News, programa de Nicolás Larraín en Vía X, donde entregó varios detalles de su mala relación con el edil.

El actor se refirió a su labor como concejal, apuntando que “es bien demandante. Es muy demandante porque yo me comprometí mucho, de partida (…) La obligación por ley del concejal es ir a los concejos, una vez a la semana“.

En cuanto a su relación con Rodolfo Carter, Arredondo fue tajante: “Nos llevamos muy mal”

“Le hicimos una acusación al Tricel, que era por el pago de las cotizaciones de los profesores. Que no las pagaba. Y había pagado una indemnización a una persona que no había tenido más de un año y tenía un turro muy grande”, señaló.

En esta línea, agregó que Carter “se se enojó por esa acusación. Las municipalidades, las leyes como son en Chile, no son explícitas. Te dejan abierto para que tú metas la cuchara (…) Y la ley dice que la municipalidad debe proveer al concejal de todos los elementos que él requiera para hacer bien su trabajo“.

“Y se acostumbra que te pagan una secretaria, una ayudante o alguien. Y que te dan una oficina y una resma de papel, y lápices. Y como no decía que tenía que pagarle a la secretaria o el ayudante, nos sacó a todos concejales de izquierda los ayudantes. Como yo no podía, porque yo trabajaba y tenía que tener a alguien que me ayudara, yo pagaba mi secretaria”, añadió.

Ante esto, Nicolás Larraín le pidió que describiera a Rodolfo Carter, aseverando que “es un tipo efectista. Acuérdate que él partió siendo conocido por el condón que puso en el 14. Él decía que era por una cosa de educación sexual en los colegios, y yo le pedí que mostrara algo, una encuesta, un resultado de algo con respecto a ese condón”.

Larraín le dejó ver que Rodolfo Carter no tenía apoyo en Chile Vamos por su origen humilde, pero el actor le consignó que “(Iván) Moreira tampoco es de la alcurnia de la derecha. Era portero de toples en Punta Arenas“.