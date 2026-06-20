Megarreforma: Gobierno se mostraría abierto a modificar la invariabilidad tributaria

La diputada Ximena Ossandón también tuvo palabras para la postura expresada por la oposición, que acusó falta de diálogo de La Moneda para discutir la Ley de Reconstrucción Nacional.

AGENCIA UNO

La diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara Baja, dejó ver la intención de La Moneda de realizar modificaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional, más conocida como megarreforma, especialmente en lo que respecta a la invariabilidad tributaria.

La legisladora indicó que esta postura habría surgido tras la discusión y despacho de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

En entrevista con radio Cooperativa, la diputada Ossandón recalcó que “hay una disposición a ceder ahí”, precisando que esto apunta a la duración de la invariabilidad tributaria, además de sumar criterios diferenciados según la naturaleza y tamaño de las inversiones.

“Podría ser por sectores, porque no es lo mismo invertir y traer una minera o una pesquera, que son cosas mucho mayores y necesitan mayor tiempo para recuperar la inversión”, indicó la diputada Ximena Ossandón.

En esta línea, la parlamentaria también tuvo palabras para la postura expresada por la oposición, que acusó falta de diálogo de La Moneda para discutir la megarreforma.

Ante esto, Ximena Ossandón sostuvo que el Ejecutivo sí escuchó a Renovación Nacional: “Nos escucharon en el SENCE, nos escucharon en el tema de la propiedad intelectual y nos hubiera gustado que nos escucharan más con el tema de las contribuciones”.

Es por esto que aseguró que no es efectivo que el Gobierno no esté abierto al diálogo. “Así decir que a nosotros se nos invitó y no se nos escuchó, yo estaría mintiendo”.

Sin embargo, reconoció que “el ministro Quiroz, yo creo que a esta altura ya lo ha entendido, que si quiere que su reforma avance en un porcentaje importantísimo tiene que ceder también en algo”.