Pedro Pascal obtiene su primera nominación a los Globos de Oro

11 de Diciembre de 2023

El intérprete también fue reconocido con postulaciones en los premios Emmy en tres importantes categorías.

Compartir

El actor chileno Pedro Pascal obtuvo su primera nominación a los Premios Globos de Oro para su próxima edición que se realizará en 2024.

El intérprete fue postulado a este reconocimiento gracias a su papel como Joel en la exitosa serie The Last of Us, y será parte de la ceremonia que se hará el próximo 7 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.

Pedro Pascal es nominado a los Globos de Oro

Según informó la organización a cargo de los prestigiosos premios, Pedro Pascal fue nominado a los Globos de Oro como Mejor Actor en una Serie de Drama por su rol protagónico en la producción de HBO.

El actor chileno competirá en esta categoría con destacados actores de Hollywood. Dentro de la lista también están Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong de Succession (HBO Max), también Gary Oldman por Slow Horses (Apple TV) y Dominic West por The Crown (Netflix).

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Television Male Actor – Drama Series:



• BRIAN COX | SUCCESSION

• KIERAN CULKIN | SUCCESSION

• GARY OLDMAN | SLOW HORSES

• PEDRO PASCAL | THE LAST OF US

• JEREMY STRONG | SUCCESSION

• DOMINIC WEST | THE CROWN pic.twitter.com/9D4Q8aqLIB — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023

Los ganadores se conocerán en la ceremonia que se desarrollará los primeros días de enero, y ese mismo mes se podrá ver el desempeño de Pascal en los Premios Emmy.

En esos premios postula en tres categorías como Mejor actor de serie de drama por The Last of Us, Mejor actor invitado de serie de comedia por Saturday Night Live y Mejor Narrador por su participación en el documental Patagonia: Life on the edge of the world.