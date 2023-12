Dejar el mundo atrás: el final de la película que dejó a todos desconcertados

17 de Diciembre de 2023

El escritor de la novela en la que se basa el nuevo éxito de Netflix habló sobre el desconcertante final y comentó sus teorías al respecto. Atención: esta nota contiene spoilers.

La nueva y desconcertante producción de Netflix, Dejar el mundo atrás, dejó a todos los espectadores confundidos con su misterioso final. Sin ir más lejos, el propio autor de la novela en la que se basa el filme, Rumaan Alam, analizó las últimas escenas de la cinta y entregó sus hipótesis.

La película dirigida por Sam Esmail cuenta la historia del matrimonio de Amanda (Julia Roberts) y Clay Sandford (Ethan Hawke), quienes junto a sus dos hijos Rose y Archie (Farrah Mackenzie y Charlie Evans) se van de viaje a la playa y arriendan una lujosa casa para su estadía.

Una vez allí son repentinamente interrumpidos por los dueños de la residencia, G.H Scoot (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la Herrold), quienes intentan escapar de la serie de extraños y apocalípticos momentos que comienzan a ocurrir en la ciudad.

El final abierto de Dejar el mundo atrás

En conversaciones con el medio estadounidense Vanity, Rumaan Alam, escritor del libro en el que se basa la película, comentó sus apreciaciones sobre la cinta y habló también del extraño final.

Si bien la cinta tiene un desenlace diferente al de la novela, ambas producciones dejan un cierre inconcluso y dispuesto a la interpretación de los espectadores.

“Terminar con el toque de humor de Sam (el director de la cinta) es muy satisfactorio y gratificante (…) Digo que es gracioso, pero no creo que sea una broma para Rose, ni para el público, ni una broma sobre Friends. Es un recordatorio de que el arte es una especie de bálsamo”, comenzó diciendo el escritor.

ALERTA DE SPOILER. Si no quieres conocer los detalles del final de la película, no sigas leyendo.

El final de la exitosa cinta deja varias preguntas sin responder. En los últimos 15 minutos podemos ver como ambas familias luchan por llegar hasta un búnker ubicado en la casa de un vecino para sobrevivir, sin embargo, el único personaje que lo logra es Rose, quien encuentra un DVD con el último capítulo de la serie Friends y mientras lo reproduce, aparecen los créditos finales de la película, dejando en misterio el desenlace del resto de los protagonistas de la historia.

“La experiencia en cines de ver esta película es muy poderosa porque he tenido la oportunidad de ver al público responder en tres ocasiones y nadie sabe realmente qué hacer con ello. Dicen, ‘¿esto es gracioso?’, ‘¿esto da miedo?’, ‘¿realmente acabÓ?’, eso me encanta”, confesó el autor del libro Rumaan Alan en el medio estadounidense.

Al respecto del final, el autor del best seller en el que se basó la cinta comentó que este final abierto puede “convertirse en algo de lo que se apropie la audiencia”, además de asegurar que no tiene una respuesta definitiva del filme, pero sí un par de teorías.

“Tú, como espectador, puedes decir ‘oh, no lo lograran’ pero tengo una visión de G.H (Mahershala Ali) siendo competente y resolviendo todos los problemas. No sé que le pasará a Archie. La verdad es que no lo sé. Esto es algo que he oído decir mucho a Sam y él tampoco sabe”, confesó el escrito Rumaan Alam.

Por otro lado, Alam defendió la decisión del director de dejar un desenlace abierto, argumentando que esta “es una película que te respeta lo suficiente como espectador como para no ofrecer eso”.

“No es ese tipo de historia. No tengo ningún problema con una gran película de desastres que salva a los seis u ocho protagonistas y los reúne después de un desastre y te permite decir ‘bueno, todo va a estar bien’. No es ese tipo de película”, comentó Alam para Vanity.