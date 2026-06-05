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Libertad y Desarrollo apunta a SII por “enredar” discusión sobre casas de apuestas online

Bettina Horst declaró que “hay que reactivar la discusión en el Congreso y ponerse de acuerdo si se quiere legalizar o no las apuestas en línea”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, cuestionó la decisión del Servicio de Impuestos (SII) de permitir que las plataformas extranjeras de apuestas en línea paguen IVA.

Horst expresó a radio Cooperativa que “ha llamado la atención que (frente a) una actividad que se está discutiendo su legalización, desde un servicio como Impuestos Internos se asuma que es legal y se comience a aplicar impuesto”.

“Yo creo que lo que se debió haber hecho es haber puesto discusión inmediata, urgencia (al proyecto), ver si se avanzaba”, indicó la economista, apuntando que “dada la discusión que hemos tenido los últimos años, lo que hizo Impuestos Internos viene a enredar la discusión”.

En esta línea, la representante de Libertad y Desarrollo precisó que “hay opiniones encontradas respecto a si la ley prohíbe expresamente las apuestas en línea”, y si finalmente son aprobadas, “hubiese sido más limpio haber hecho primero la reforma legal y después avanzar en circulares que apliquen impuestos”.

Ante este escenario, Bettina Horst declaró que “hay que reactivar la discusión en el Congreso y ponerse de acuerdo si se quiere legalizar o no las apuestas en línea, ante la realidad que es evidente” su presencia en Chile.

“Décadas atrás era mucho más fácil decir esto es legal, esto es ilegal, y era más fácil perseguir esas actividades ilícitas. Con los avances de la tecnología, hoy día es mucho más complejo, porque son servidores que están ubicados en partes remotas del mundo”, cerró la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.

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