Pese a resistencia inicial: figuras del piñerismo ganan protagonismo en agendas clave del Gobierno de Kast

A tres meses de su inicio, al menos una quincena de exfuncionarios de Sebastián Piñera conducen las áreas más sensibles del Gobierno de Kast, como seguridad, agenda legislativa y educación.

AGENCIA UNO

Cuando el ministro del Interior Claudio Alvarado se refirió esta semana a los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad —Pilar Giannini en Seguridad Pública y Gonzalo Guerrero en Prevención del Delito—, no intentó esquivar la pregunta obvia respecto a la procedencia de las nuevas autoridades. “Son personas de gran formación académica, con mucha experiencia en el servicio público. Los conozco de los gobiernos del expresidente Piñera, cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en la Segpres”, dijo, con la naturalidad de quien no ve en eso ningún problema.

Sin embargo, incluso antes de la conformación del Gobierno del presidente Kast, la presencia de rostros del denominado piñerismo era un tema incómodo en la derecha.

En marzo de 2025, cuando la disputa presidencial entre Kast y Evelyn Matthei estaba en su momento más intenso, el timonel republicano Arturo Squella cargó contra la candidata de Chile Vamos aludiendo a los equipos que la acompañaban: “Tomaron la decisión de ser lo más parecido al segundo gobierno de Sebastián Piñera, y lo dicen expresamente. Buscan tratar de asimilar los equipos de trabajo, lo que se estaba haciendo en ese entonces”.

Y acotó: “Es difícil pensar que quienes tuvieron dificultades para enfrentar las barricadas en las calles le ganen al Tren de Aragua o a las bandas criminales”.

Hoy, esos mismos perfiles de seguridad del piñerismo que Squella ponía en duda en campaña conducen la agenda de seguridad del gobierno republicano. Giannini y Guerrero son apenas los más recientes.

Un barrido por el organigrama del Gobierno —desde el gabinete ministerial hasta los equipos de asesores— da cuenta que al menos una quincena funcionarios con paso directo por alguno de las dos administraciones de Sebastián Piñera ocupan hoy posiciones relevantes en la administración de Kast, varios de ellos conduciendo las agendas más estratégicas: seguridad pública, tramitación legislativa, coordinación interministerial y educación.

No solo es un fenómeno de primera línea visible —como el caso de Alvarado que fue Segpres en la segunda administración de Piñera o Martín Arrau que inició como intendente con el fallecido expresidente— sino también de segunda y tercera línea, donde se toman las decisiones técnicas que definen el pulso real de la administración.

Guerrero acompañó a Alvarado durante prácticamente toda la segunda administración de Piñera. Fue su jefe de asesores en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, jefe de gabinete cuando Alvarado pasó a la Segpres, y luego jefe de gabinete del ministro del Interior Rodrigo Delgado. En el Gobierno de Kast llegó como jefe de gabinete de Alvarado en Interior, y desde ahí saltó a la subsecretaría.

Giannini recorrió un trayecto paralelo: en Piñera II fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora de la Reforma a Carabineros; en el Gobierno actual, asesora directa de Alvarado en materias de seguridad desde el 11 de marzo, hasta ser nombrada subsecretaria esta semana.

El caso más elocuente de esa bisagra entre el piñerismo técnico y el mundo republicano es Máximo Pavez. Subsecretario del Interior desde el primer día del gobierno, Pavez fue jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres en Piñera II y ascendió a subsecretario de esa cartera en enero de 2021, cargo que ocupó hasta el fin del mandato.

Entre ambos gobiernos fue jefe de gabinete de Kast cuando era diputado, lo que lo convierte en la figura que mejor encarna el cruce entre ambos mundos de la derecha gobernante. Hoy, tras la salida de Mara Sedini y la conversión de Alvarado en biministro, Pavez ha asumido de facto las vocerías de coyuntura de La Moneda.

En la Secretaría General de la Presidencia, la subsecretaria Constanza Castillo (RN) conduce junto al ministro García la interlocución legislativa del Gobierno con el Congreso, incluyendo la negociación que hoy define la suerte de la megarreforma en el Senado.

Castillo es asesora de la Segpres desde Piñera I, fue jefa de la División de Relaciones Políticas en Piñera II —la unidad encargada de reunir votos en el Congreso— y llegó al Gobierno de Kast empujada por Alvarado, quien identificó en ella el perfil necesario para una Segpres que necesitaba redes en la Cámara y continuidad en la cartera.

A la subsecretaria la acompaña Simón Pinto, coordinador legislativo de la subsecretaría, quien pasó por la División Jurídico-Legislativa de la Segpres en el tramo final del gobierno de Piñera antes de sumarse al actual equipo

En el Ministerio del Interior, la División de Coordinación Interministerial —unidad que articula la gestión programática de todos los ministerios y que preparó la información técnica para la Cuenta Pública del 1 de junio— la lidera Cristián Loewe. Entre 2018 y 2022, Loewe fue coordinador de esa misma división, entonces alojada en la Segpres de Piñera II. No es solo que volviera al mismo ministerio: volvió al mismo cargo, con mayor jerarquía. Hoy acompaña a Alvarado en las reuniones bilaterales y comités, un rol cuya visibilidad ha crecido en paralelo al empoderamiento del biministro tras el cambio de gabinete.

Lo que une a estos perfiles no es solo haber estado en los gobiernos de Piñera; es haber pasado por la Segpres de la segunda administración, el ministerio que entonces dirigía Gonzalo Blumel con Alvarado como subsecretario y luego como ministro, y que se convirtió en una suerte de semillero de cuadros técnicos.

En educación, el subsecretario Daniel Rodríguez fue jefe de asesores de la ministra Marcela Cubillos durante Piñera II, uno de los períodos más convulsos para esa cartera.

El segundo piso, repartición compuesta casi en su totalidad por personeros de plena confianza del presidente Kast, tampoco es ajena a rostros que se hicieron en las administraciones de Piñera.

Álvaro Bellolio (UDI) —exdirector del Servicio Nacional de Migraciones en Piñera II— dirige la unidad de Estudios y Políticas Públicas con seis sectorialistas bajo su mando, encargados de supervisar el cumplimiento del programa de Gobierno en cada ministerio.

También se puede encontrar en dicha repartición a Jorge Ramírez, quien fue asesor del segundo piso de Piñera, cargo que repite con Kast trabajando en el equipo de Contenidos y Estrategia de Presidencia.

Y en el Ministerio de Defensa, Francisco Alcorta —quien en Piñera II fue jefe del Departamento de Análisis y Estudios de la Subsecretaría del Interior, donde coincidió con figuras como Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli— se desempeña hoy como asesor político-estratégico del ministro Fernando Barros.