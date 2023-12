VIDEO – Generación 98: la coqueta conversación entre Robin y Pedro

27 de Diciembre de 2023

El hijo de Julia no ocultará su interés por el enfermero, pero le pedirá que lo mantenga en secreto.

Luego de conocer el romance de su madre, Pedro (José Antonio Raffo) armó un escándalo en la residencia y fue Robin (Gabriel Urzúa) quien decidió sacarlo del lugar para calmar las cosas.

En el último capítulo de Generación 98, el joven que vive en Europa se enteró que Julia (Tamara Acosta) y Arturo (Francisco Reyes) tienen algo más que una amistad. Esto no le gustó nada, y por eso fue a encararla en medio de una sesión, lo que terminó en una fuerte pelea.

A raíz de esto, el mejor amigo de Martita (Daniela Ramírez) le aseguró que se confundió y para no provocar más problemas le hizo invitación. “Relájate, sabes qué más, este lugar es un templo y no hay lugar para discusiones, así que ven”, afirmó Robin llevándose al hijo de la psicóloga a otro lado.

La coqueta conversación entre Robin y Pedro

En la escena siguiente se ve que Robin y Pedro van en auto en camino a otro lugar para distraerse de la reciente situación con su madre.

“¿Para dónde me llevai? No me estarás secuestrando”, dijo el hijo de Julia. “A vo’ po, Elena de Troya, si vamos acá cerca nomás”, aseguró el enfermero revelando que más tarde tiene una cita con un pretendiente.

Tras escuchar esto, Pedro le preguntó curioso: “¿Con quién?”. Aunque en un principio Robin se resistió a contarle sobre su vida privada, le reveló algunas características físicas del hombre.

“Ah, eres marica entonces, yo pensé que eras afeminado nomás”, dijo, provocando la molestia del enfermero: “A ver, más respeto, ¿qué marica? Marica yo, marica tú, marica quién”.

¿Siempre te han gustado los hombres?”, le consultó Pedro a Robin con interés. “Lógico, siempre”, respondió el amigo de Martita.

Momentos más tarde se escucha que su acompañante le manifestó: “Qué lata que tengas una cita, pensé que estabas soltero”.

Luego de esta declaración Robin no tuvo problema en decirle: “No, ponte a la fila, whatever”.

Finalmente, el enfermero le aseguró al joven que ya sabía de su orientación sexual: “Ojo de loca no se equivoca, Pedra Lemebela no más, soy entero de colipato”.

Sin embargo, Pedro aún lo mantendría como un secreto ya que inmediatamente lo negó haciéndolo callar.