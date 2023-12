VIDEO – No fue una, ni dos, ni tres: Daniela Aránguiz reveló cuántas veces Jorge Valdivia le fue infiel

28 de Diciembre de 2023

El conocido rostro del espectáculo además de referirse a su ex esposo reveló cómo y cuándo se conoció con Luis Mateucci.

En el último episodio de Tierra Brava, Daniela Aránguiz se sometió a una entrevista en la que confesó cuántas veces le fue infiel su ex marido Jorge Valdivia.

En una nueva edición de Sin editar,un espacio conducido por Pamela Díaz y Botota Fox, la ex Mekano fue interrogada y varias verdades salieron a la luz.

Esta vez fue el turno de Aránguiz donde tuvo que responder por su polémico quiebre con El Mago y su romance con Luis Mateucci.

¿Cuántas veces Jorge Valdivia le fue infiel A Daniela Aránguiz?

Tras ser consultada por La Fiera, Daniela Aránguiz explicó en detalle cómo surgió el amor con el actual capitán de Puro Fuego.

Según reveló, ella y Luis Mateucci se conocieron hace tres años, cuando todavía estaba casada, y partieron siendo amigos. La historia comenzó cuando estaba mirando un reality en la televisión y decidió escribirle luego de encontrarlo guapo.

“Quería hablar con él, estaba casada, pero no muerta. Ahí yo vivía en Dubai y él en España”, confesó Aránguiz asegurando que tuvo un interés inmediato por el argentino.

Junto con esto, la ex panelista de Zona de Estrellas aclaró: “A mi ex no me lo cagué, fue un coqueteo nada más”.

Por otro lado, la participante expresó que fue tiempo después que partió su romance: “Ya separada vi que Luis estaba en Chile y dije: Esta es mi oportunidad para portarme mal, ya que se portaron mal conmigo, entonces lo invité a salir”.

Al salir el tema de su separación con Jorge Valdivia, Pamela Díaz no dudó en preguntarle a Daniela Aránguiz “¿cuántas veces crees que te ha cagado?”

Sin pensar mucho la respuesta Daniela Aránguiz contestó: “Más de 30”.

Esto no sólo causó impacto en los presentes, sino que dejó en evidencia una situación que durante más de 15 años se mantuvo en secreto.