La inesperada y sincera confesión de Robin a Pedro en Generación 98

30 de Enero de 2024

El amigo de Martita está cada vez más decepcionado de Pedro y, tras ver su actitud, aprovechará de desahogarse con él.

Compartir

Una de las escenas que marcará próximo episodio de Generación 98, el cual ya está disponible en MegaGo, será la confesión de Robin (Gabriel Urzúa), quien finalmente decidió sincerarse con Pedro (José Antonio Raffo).

Capítulos atrás se pudo ver que durante un almuerzo, la actitud del hijo de Julia (Tamara Acosta) solo logró decepcionar al enfermero, lo que lo llevó a tomar distancia.

Lo anterior, ya que lo trató de “loca” y le pidió que dejara de llamar la atención mientras estaban comiendo en el restaurante.

A raíz de esto, en el capítulo 136. Pedro llamará a Robin pidiéndole que se reúnan de manera urgente sin contarle la razón.

“Necesito verte, no puedo esperar hasta mañana tiene que ser ahora”, se escuchará decirle el joven al amigo de Martita (Daniela Ramírez) con un tono más serio.

La confesión de Robin en Generación 98

Momentos más tarde, Pedro llegará hasta donde se encuentra Robin para conversar y disculparse por lo que ocurrió.

“Te traté pésimo en el almuerzo y estoy arrepentido. Soy un imbécil, pero quiero que sepas que no fue con mala intención”, dirá el hijo de Julia.

Al escuchar sus palabras, Robin lo perdonará, pero antes Pedro aprovechó el momento para sincerarse: “Gracias a ti este viaje ha sido todo lo contrario a lo que me esperaba y lo he pasado increíble contigo. Nunca había conocido a alguien cómo tú”.

“Si yo no fuera tan complicado, y si de verdad me gustaran lo hombres, yo feliz sería tu pololo”, manifestará, causando la sorpresa del amigo de Martita.

Esta frase dejará tenso el ambiente entre ambos y allí se verá que Robin se comenzará a molestar.

“¿Me desubiqué? Yo nunca he negado que en otro momento de mi vida quizás…”, dirá Pedro siendo interrumpido por el enfermero.

“Ah si como esto es por temporada, ¿acaso te tengo que estar esperando?”, afirmará el personaje de Gabriel Urzúa encarándolo. “¿Por qué tan dramático?”, preguntará el joven que viene del extranjero.

Al escuchar esto, Robin le confesará sin miedo: “Quizás porque me importas, porque siento cosas por ti a pesar de que seas un pesado. Quizás me gustai de verdad y me gustai caleta, quizás por eso”.

Lo que ocurrirá entre ambos quedará inconcluso y se podrá ver en los siguientes episodios de la teleserie de Mega.