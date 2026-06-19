Santiago y distintas ciudades del país ofrecerán este fin de semana una variada cartelera de panoramas para celebrar en familia, con alternativas gastronómicas, experiencias temáticas, actividades culturales y espacios de entretención.

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre 2026, una fecha que reúne a familias en torno a diversas actividades gastronómicas, culturales y recreativas en la Región Metropolitana y otras ciudades del país.

La conmemoración, establecida oficialmente el 19 de junio por decreto en 1977, suele trasladarse comercialmente al tercer domingo del mes, lo que ha impulsado una amplia oferta de panoramas especiales para la jornada.

Panoramas para el Día del Padre 2026: almuerzos, experiencias y actividades en familia

A continuación, una guía con los principales eventos, experiencias y promociones disponibles para celebrar a los padres.

Almuerzo en Monticello

El complejo Monticello ofrecerá opciones gastronómicas especiales para la fecha.

El restaurante El Capataz funcionará con buffet sin reserva y por orden de llegada.

Valor adultos: $28.900

Valor niños: $21.900

También estarán disponibles otros restaurantes del recinto como Olivera Pasta, Res, De Caleta, Lola Tapas, Fuente Angostura, Brasserie Yann Yvin y Johnny Rockets.

Celebración especial en Dreams

Los casinos de Dreams en Temuco, Puerto Varas, Punta Arenas y Coyhaique ofrecerán buffets temáticos especiales para el Día del Padre. En Valdivia, el Sky Bar tendrá servicio de almuerzo a la carta.

Como parte de la celebración, todos los padres recibirán una copa de vino tinto de bienvenida.

Experiencia “On Fire” en Sheraton Santiago

El hotel Sheraton Santiago Hotel and Convention Center presentará su experiencia “On Fire” en el restaurante El Bohío.

La propuesta incluye:

Cortes a la parrilla

Ahumados en vivo

Vinos, coctelería y sorpresas

Recorrido y almuerzo en Viña Concha y Toro

La reconocida Viña Concha y Toro ofrecerá un recorrido por el Centro del Vino y un almuerzo especial.

La experiencia incluye una propuesta gastronómica con paella de mariscos y carne.

Valor: $90.000

Actividad de degustación para mayores de 18 años

Promoción especial en Emporio La Rosa

Emporio La Rosa tendrá una promoción especial para dos personas:

2 completos o 1 chorrillana

2 bebestibles

2 helados

Valor total: $19.900

Van Gogh

La experiencia inmersiva Van Gogh en Vivo ofrecerá ingreso gratuito para los padres que asistan con sus hijos.

Ubicación: Mall Cenco Florida, tercer nivel

15 salas inmersivas con obras del artista

Experiencia familiar en Mamut

Mamut tendrá un menú especial por $44.990 que incluye: