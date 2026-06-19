Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre 2026, una fecha que reúne a familias en torno a diversas actividades gastronómicas, culturales y recreativas en la Región Metropolitana y otras ciudades del país.
La conmemoración, establecida oficialmente el 19 de junio por decreto en 1977, suele trasladarse comercialmente al tercer domingo del mes, lo que ha impulsado una amplia oferta de panoramas especiales para la jornada.
Panoramas para el Día del Padre 2026: almuerzos, experiencias y actividades en familia
A continuación, una guía con los principales eventos, experiencias y promociones disponibles para celebrar a los padres.
Almuerzo en Monticello
El complejo Monticello ofrecerá opciones gastronómicas especiales para la fecha.
El restaurante El Capataz funcionará con buffet sin reserva y por orden de llegada.
- Valor adultos: $28.900
- Valor niños: $21.900
También estarán disponibles otros restaurantes del recinto como Olivera Pasta, Res, De Caleta, Lola Tapas, Fuente Angostura, Brasserie Yann Yvin y Johnny Rockets.
Celebración especial en Dreams
Los casinos de Dreams en Temuco, Puerto Varas, Punta Arenas y Coyhaique ofrecerán buffets temáticos especiales para el Día del Padre. En Valdivia, el Sky Bar tendrá servicio de almuerzo a la carta.
Como parte de la celebración, todos los padres recibirán una copa de vino tinto de bienvenida.
Experiencia “On Fire” en Sheraton Santiago
El hotel Sheraton Santiago Hotel and Convention Center presentará su experiencia “On Fire” en el restaurante El Bohío.
La propuesta incluye:
- Cortes a la parrilla
- Ahumados en vivo
- Vinos, coctelería y sorpresas
Recorrido y almuerzo en Viña Concha y Toro
La reconocida Viña Concha y Toro ofrecerá un recorrido por el Centro del Vino y un almuerzo especial.
La experiencia incluye una propuesta gastronómica con paella de mariscos y carne.
- Valor: $90.000
- Actividad de degustación para mayores de 18 años
Promoción especial en Emporio La Rosa
Emporio La Rosa tendrá una promoción especial para dos personas:
- 2 completos o 1 chorrillana
- 2 bebestibles
- 2 helados
- Valor total: $19.900
Van Gogh
La experiencia inmersiva Van Gogh en Vivo ofrecerá ingreso gratuito para los padres que asistan con sus hijos.
- Ubicación: Mall Cenco Florida, tercer nivel
- 15 salas inmersivas con obras del artista
Experiencia familiar en Mamut
Mamut tendrá un menú especial por $44.990 que incluye:
- 3 platos de fondo (Half Ribs o pollo a la plancha)
- 3 acompañamientos
- 12 empanadas de queso
- Bebidas ilimitadas o schop Heineken
- Copa de helado familiar.