Presidenta de Cámara de Comercio aboga por fin de indemnización por años de servicio y flexibilizar 40 Horas

María Teresa Vial además se mostró a favor de la multifuncionalidad de los trabajadores, como por ejemplo los que se desempeñan en supermercados.

AGENCIA UNO

María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se sumó a la discusión iniciada por el Ministerio del Trabajo, abogando por el fin de la indemnización por años de servicio, asegurando que este mecanismo no beneficia a los trabajadores.

En declaraciones a CNN Chile Radio, la titular del organismo se mostró a favor de un mecanismo de compensación a todo evento a través de un seguro, al cual se tendrá acceso del primer día.

En esta línea, Vial aseveró que esta discusión debe concretarse “sin afectar los derechos de las personas que ya son derechos adquiridos, es una buena idea hacia futuro”.

La presidenta de la Cámara de Comercio indicó que el modelo que presentó a los candidatos presidenciales es que las empresas aporten al fondo individual de cada trabajador de forma mensual, tal como plantea el ministro Tomás Rau.

Vial aseguró que esto tendría un mayor costo para los empleadores en un principio, pero le daría más libertad a los trabajadores para cambiar de fuente laboral sin perder su indemnización, apuntando que el actual sistema es un desincentivo real y que “obliga” a los empleados a mantenerse en sus puestos de trabajo.

CCS llama a contabilizar las 40 Horas en forma trimestral

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago además propuso que las 40 Horas semanales ya no se contabilicen de forma mensual y sea trimestral, para que así se ajuste a los ciclos de ciertos sectores productivos.

Junto con ello, instó a eliminar la obligación de considerar la colación de los estudiantes como remuneración y avanzar en la multifuncionalidad de las labores en industrias como los supermercados, para que aquellos fueron desplazados por la automatización realicen otros trabajos en la misma empresa.

“Necesitamos modernizar toda nuestra legislación laboral sin retroceder en ningún derecho, y en eso quiero ser súper clara”, sentenció María Teresa Vial.