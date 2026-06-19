Con sus familias y escolarizados: PDI encontró a 33 niños haitianos y descarta su ingreso irregular al país

El director nacional de la PDI descartó irregularidades en el ingreso de los menores en el país, junto con rechazar de manera tajante un presunto tráfico de personas.

AGENCIA UNO

María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social, informó que la Policía de Investigaciones (PDI) encontró a 33 niños haitianos de los 64 que no se conocía paradero, según un preinforme de la Contraloría General de la República.

En una declaración realizada desde La Moneda, la secretaria de Estado, junto al director de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que la Contraloría analizó una muestra de 105 niños, de los cuales 64 estaban inubicables y hoy se está en conocimiento de la ubicación de 33 de ellos.

Eduardo Cerna detalló que los menores estaban en buenas condiciones, acompañados de sus familias y escolarizados.

“Es un trabajo articulado, una mesa intersectorial y en relación al informe de Contraloría, que hace alusión a 64 menores que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 (niños) que están con viviendo con familias vinculantes, padres, madres y hermanos. Son jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud”, explicó el titular de la PDI.

En esta línea, Cerna recalcó que los niños involucrados “están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso irregular”.

Junto con ello, el director nacional de la PDI dejó en claro que el episodio no corresponde a tráfico de niños y descartó que su ingreso al país se haya dado de manera irregular.

Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó. Ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió”, indicó Eduardo Cerna, quien explicó que dado a que llegaron en vuelos charter, la documentación de los pasajeros se revisa “uno a uno”.

“Se ve la coincidencia del menor que viene con la visa de reunificación y quién es el adulto vinculante. Una vez verificado eso, se toma contacto con el adulto vinculante, y en el sector de entradas se reúne con el menor y el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe”, explicó el director de la PDI.

Ministra Wulf espera pronta resolución de polémica de niños haitianos

Ante esta declaración, la ministra María Jesús Wulf sostuvo que “si bien el foco inmediato han sido los 64 niños y adolescentes, reforzaremos los protocolos y seguiremos avanzando en la articulación con los distintos organismos para consolidar la información y los datos disponibles”.

La titular de Desarrollo Social dejó en claro que “no es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables o responsables, es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”.

“Nuestra única ocupación es resolver esto lo más pronto posible para la seguridad de estos niños y para la tranquilidad del país que demanda respuestas”, agregó la secretaria de Estado.

Consultada sobre el número de niños haitianos que siguen sin ser ubicados y las diversas cifras que manejan los municipios, María Jesús Wulf declaró que “es muy importante clarificar las acciones del gobierno y de la PDI. Con respecto al preinforme de Contraloría, en el cual se estableció una muestra de 105 niños, de los cuales 64 no estaban localizados, se hizo una fuerza de tarea para lograr la identificación que el director de la Policía de Investigaciones ha mostrado esos resultados”.

“Esa información requiere de articulación. Hoy día hay distintos actores del Estado que tienen contacto con los niños, desde Servicios de Salud, las oficinas locales de la niñez, Migraciones, el Registro Civil y tantos otros. La fuerza de tarea que nosotros realizamos es poner a todos esos actores para que pudiesen prestar información que colaborará con las labores investigativas de la Policía de Investigaciones”, sentenció.