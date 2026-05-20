En cuánto se recortarían los fondos para Fonasa y Redes Asistenciales según el decreto del Ministerio de Hacienda

Este miércoles, la Comisión de Salud del Senado rechazó de manera unánime el recorte presupuestario al Minsal y acordó citar al ministro Quiroz.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Multimillonarios recortes en sus fondos registrarían el Fondo Nacional de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de acuerdo con lo que establece el Decreto N°333 del Ministerio de Hacienda, que firmó el titular de la cartera, Jorge Quiroz.

El mencionado documento, que ingresó a la Contraloría General de la República, dejó en evidencia la decisión del secretario de Estado de concretar una reducción del 2,4% del financiamiento aprobado en la Ley de Presupuestos para el Ministerio de Salud (Minsal).

Inicialmente, el recorte del presupuesto para la Secretaría de Estado alcanzaría a un 3%, pero dicho monto se redujo tras la negociación directa entre la ministra May Chomalí y la cartera que encabeza Quiroz.

Cuánto se quitaría a los fondos de Fonasa y Redes Asistenciales

De acuerdo con lo establecido en el decreto del Ministerio de Hacienda, el Minsal sufriría un recorte superios a los 413 mil millones de pesos.

Según indicó el analista político Danilo Herrera, el documento precisó además a cuánto ascendería la reducción del presupuesto para Fonasa, que llegaría a los $259.512 millones, mientras que en caso de la Subsecretaría de Redes Asistenciales sufriría un recorte de 147.715 millones de pesos.

A ellos se suma también una disminución de $79.068 millones para los hospitales de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), de $1.602 millones en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, y 1.385 millones de pesos para el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.

Comisión de Salud del Senado rechazó recorte al Minsal

Este miércoles, la Comisión de Salud del Senado rechazó de manera unánime el recorte presupuestario al Minsal y acordó citar al ministro Quiroz, con el propósito de que explique tanto el alcance del ajuste como sus eventuales efectos sobre la red pública de salud.

Además, la instancia también decidió oficiar al Minsal para conocer el detalle de la deuda hospitalaria, las nuevas inversiones en materia de salud mental, cómo se trabajará el aumento per cápita y el cronograma de proyectos de infraestructura que serán modificados.

De igual forma, los miembros de la comisión acordaron que, en caso de que se efectúe el recorte, dichos fondos se deben emplear para rebajar la deuda hospitalaria.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, valoró el rechazo de la comisión, asegurando que permitirá continuar defendiendo los recursos destinados a la atención primaria.