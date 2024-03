Simply Red en Chile: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

7 de Marzo de 2024

La banda Simply Red anunció su retorno a Chile para celebrar sus 40 años de carrera en el Movistar Arena.

La presentación de la reconocida agrupación británica liderada por Mick Hucknall se concretará el próximo 7 de mayo de 2025, donde repasará toda su discografía.

Venta de entradas para Simply Red

La preventa para el 40th Anniversary Tour de Simply Red se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo a través de PuntoTicket, con un 20% de descuento con todo medio de pago y hasta agotar stock del 30% de la capacidad del Movistar Arena.

Por su parte, la venta general de entradas comenzará este 13 de marzo, a partir de las 11:00 horas.

Hucknall, líder de la banda, dejó en claro que en su visita a Chile tocarán sus grandes éxitos como “Stars”, “For Your Babies”, “If You Don’t Know Me by Now”, “Holding Back the Years”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”.

Simply Red suma más de 60 millones de discos vendidos a través de sus 40 años de carrera, además de alcanzar más de 1,8 millones de reproducciones en diversas plataformas.

Precio de las entradas

Preventa (valores no incluyen cargo por servicio)

Tribuna: $23.200

Platea Alta Numerada: $47.200

Cancha General de Pie: $55.200

Platea Baja Numerada: $111.200

Platea Baja Preferencial Numerada: $135.200

Cancha Frontal de Pie: $127.200

Silla de Ruedas: $47.200

Acompañante Silla de Ruedas: $47.200

Venta general (valores no incluyen cargo por servicio)